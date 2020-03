Minúta po minúte: Poslanci zložili sľub, SaS ani Matovič nepodporia Blahu ako šéfa výboru

Rokuje sa za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení.

20. mar 2020 o 8:00 (aktualizované 20. mar 2020 o 10:44) Michal Katuška, Veronika Orviská, Daniela Hajčáková, TASR, SITA

Ustanovujúcu schôdzu sledujeme minútu po minúte:

10:34 Ústavou predpísaný sľub zložili aj náhradníci, Bugár vyhlásil päťminútovú prestávku. Nasledovať bude voľba predsedov a členov mandátového a imunitného výboru ako aj výboru nezlučiteľnosť funkcií.

10:26 Dosluhujúci podpredseda Béla Bugár z Mosta-Híd sa pýta poslancov, či všetci prítomní zložili sľub. Nasleduje skladanie sľubov náhradníkov.

10:24 Ako posledná zložila sľub Jarmila Vaňová (OĽaNO).

10:19 Vracia sa aj bývalá poslankyňa KDH Anna Záborská, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke OĽaNO.

10:16 Ako 130-ta poslankyňa v poradí zložila sľub už aj Anna Remiášová, matka v roku 1996 zavraždeného policajta Róberta Remiáša. V sále zožala veľký potlesk aj uznanlivé výkriky.

10:15 Budúci minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina a pred zložením sľubu prežehnal.

Seba samého nazýva Posledným križiakom, a hovorí, že chce brániť tradičné hodnoty, hoci vstúpil do strany Borisa Kollára, ktorý má desať detí s deviatimi ženami.

Krajniak kedysi pracoval ako poradca exministra vnútra Daniela Lipšica za KDH.

10:13 Do parlamentu bolo zvolených 32 žien, o tri viac ako v minulom období.

Viac ako polovica poslancov budú v tomto volebnom období v parlamente nováčikmi.

10:06 Niektorí poslanci si nechávajú rúška aj rukavice, niektorí majú pri skladaní sľubu prekrytú len tvár, iní si skladajú aj rúško.

Kancelária NR SR sa pri príprave schôdze musela vysporiadať z neštandardnou situáciou a bezpečnostnými opatreniami pre koronavírus, ktoré doteraz nezažila. Konzultovala ich spolu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom.

Poslanci, ktorí a ústavy dotýkajú holými rukami, a takto podávajú ruku aj dosluhujúcemu predsedovi Dankovi, si musia vydezinfikovať ruky.

Skladanie sľubu sprevádzajú prísne hygienické opatrenia. (zdroj: TASR)

9:57 Sľub už zložil aj víťaz volieb a budúci premiér Igor Matovič. Svoj mandát však vykonávať nebude, keďže bude vo vláde.

Poslanecký mandát mu však nezanikne. Keď musel v roku 2018 z premiérskej stoličky odstúpiť Robert Fico, vrátil sa ako poslanec do parlamentu.

Novinári aj fotografi môžu schôdzu sledovať pred vchodom do parlamentu. Takto skladal sľub Igor Matovič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

9:52 „Ľudí, ako Ľuboš Blaha treba izolovať od spoločnosti,“ tvrdí predseda koaličnej SaS Richard Sulík poslancovi Smeru, ktorého sociálni demokrati navrhli na post predsedu ľudskoprávneho výboru parlamentu. „To je koronavírus,“ vyjadril sa o Blahovi Sulík.

9:50 Budúci minister zdravotníctva z OĽaNO Marek Krajčí zložil sľub s rúškom, no bez rukavíc.

Viacero poslancov, ktorí zložili sľub, napokon nebude vykonávať mandát, pretože sa stanú ministrami vo vláde. Do parlamentu sa tak dostanú ich náhradníci. Podoba parlamentu tak dnešným zložením sľubov nebude konečná.

Sľub zložil aj šéf Smeru a dlhoročný premiér Robert Fico, zložil si rúško aj rukavice. V tomto období bude poslancom a šéfom poslaneckého klubu strany.

9:49 Juraj Šeliga zo Za ľudí potvrdil, že je kandidátom strany na post podpredsedu parlamentu.

Koalíciu bude vo vedení NR SR reprezentovať ako predseda Boris Kolár zo Sme rodina a Martin Klus z SaS.

Posledná podpredsednícka stolička by mala zostať po dnešku neobsadená, obsadiť ju má doterajší premiér Pellegrini zo Smeru po tom, ako jeho vláda podá demisiu.

9:44 Nový poslanec za OľaNO a tenista Ján Krošlák bude kontrolovať Slovenskú informačnú službu.

Okrem parlamentného výboru na kontrolu SIS bude členom aj výboru pre životné prostredie.

Na otázky, či ide o jeho srdcovku odpovedal, že sa bude venovať aj športu, ale „nie je nutné, aby sme boli desiati športovci vo výbore, ktorý sa venuje aj školstvu, vede a vzdelávaniu.“ Tvrdí, že zatiaľ nevie, čo by chcel počas volebného obdobia ako poslanec presadiť. „Nemám nič konkrétne teraz,“ dodal Krošlák.

9:42 Sľuby skladajú poslanci zo strany Za ľudí, Veronika Remišová, ktorá namiesto Andreja Kisku viedla vyjednávania o zostavení budúcej vlády, tiež skladala sľub bez rukavíc.

9:40 Trestne stíhaných poslancov v minulosti či v súčasnosti bude v parlamente viac. Práve zložil sľub Ľuboš Blaha zo Smeru, ktorého strana navrhla ako predsedu parlamentného výboru pre ľudské práva.

Trestné stíhanie vedie polícia v súvislosti s fotografiou, ktorú zverejnil vo svojom facebookovom statuse.

Fotografia zachytáva Blahu so vztýčenou päsťou, ako drží symboly komunizmu - päťcípu červenú hviezdu s kosákom a kladivom v strede.

Vedľa Blahu stojí na snímke predseda Smeru Fico. Podľa statusu práve on daroval Blahovi komunistické symboly k narodeninám.

9:30 Sľub zložil aj historicky najmladší poslanec, 22-ročný Dominik Drdul. Kandidoval z 20. miesta za stranu OĽaNO a od voličov získal 6 334 preferenčných hlasov

9:28 Budúci minister hospodárstva a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík z SaS si pri skladaní sľubu zložil rukavice aj rúško.

Viacerí zvolení poslanci boli presvedčení, že skladať sľub v rukaviciach a takto sa dotýkať Ústavy SR nie je dôstojné.

9:23 ĽSNS nemusí mať podporu koaličnej väčšiny pri obsadzovaní predsedov parlamentných výborov, ktoré im patria. Predseda SaS Richard Sulík po príchode na schôdzu povedal, že poslancom necháva pri hlasovaní voľnú ruku. Začiatkom týždňa pritom tvrdil, že ĽSNS treba dať šancu, nech sa ukážu. Voľnú ruku pri hlasovaní o predsedoch výborov nechávajú svojim poslancom aj OĽaNO a Za ľudí.

„Keď sa tak stane, zariadime sa podľa toho,“ komentoval prípadný neúspech ich nominantov na predsedov dvoch výboroch parlamentu predseda ĽSNS Marian Kotleba.

Problém so zvolením za predsedu ľudskoprávneho výboru môže mať aj poslanec Ľuboš Blaha, ktorého na tento post navrhuje Smer.

„Keď si Smer robí srandu a nominuje na predsedu ľudskoprávneho výboru človeka, ktorý obhajuje režimy, ktoré dlhodobo potláčali ľudské práva, tak to je naozaj loptička na strane Smeru,“ povedal predseda OĽaNO Igor Matovič. „Ja pána Blahu určite nebudem voliť za predsedu takéhoto výboru,“ dodal Matovič.

ĽSNS chce obsadiť vedúce pozície v dvoch kontrolných výboroch parlamentu.

Jaroslav Baška (SMER) s ochranným rúškom na tvári si dáva ochranné rukavice (zdroj: TASR)

9:21 Na záberoch z vysielania RTVS vidieť, ako si poslanci pred zložením sľubu niekoľko sekúnd nanášajú a ruky dezinfekčný prostriedok. Sľub práve skladajú zvolení poslanci za ĽSNS.

Nechýbal medzi nimi ani Milan Mazurek, ktorého odsúdili za rasistické reči na adresu Rómov, a preto sa v minulom období musel mandátu vzdať.

Sľub už zložil aj Andrej Medvecký z ĽSNS, ktorý bol v minulosti odsúdený za výtržníctvo a napadnutie. Spolu s bratrancom zbili v roku 2014 muža z Dominikánskej republiky.

Medvecký bol odsúdený aj za šoférovanie pod vplyvom alkoholom. Kandidovať do parlamentu mohli obaja vďaka tomu, že jeho tresty sú už zahladené.

9:19 Dosluhujúci premiér Pellegrini si, na rozdiel od iných, gumené rukavice pri skladaní sľubu na rukách nechal.

Skladanie sľubu vyzerá tak, že poslanci postupne prichádzajú k Ústave SR, vyslovia: „Sľubujem“ a dotknú sa ústavy. Niektorí s vydezinfikovanými rukami bez rukavíc, niektorí si ich nechávajú.

Potom podajú ruku končiacemu šéfovi parlamentu Dankovi. Ten má rukavice na rukách po celý čas. Napokon svoj sľub poslanci spečatia ešte podpisom. Po tom všetkom si majú potom vydezinfikovať ruky.

9:11 Dosluhujúci podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar z Mota-Híd prečítal text poslaneckého sľubu: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Zvolení poslanci postupne prichádzajú, ako prvý zložil sľub Martin Klus z SaS ako doterajší podpredseda NR SR, pokračujú doterajší ministri za Smer, ktorí sa v tomto období dostali do parlamentu. Zvolení poslanci pri sľube rukavice nemajú, pred zložením sľub si dezinfikujú ruky.

Odchádzajúci predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) s ochranným rúškom na tvári. (zdroj: TASR)

9:09 Po prečítaní textu ústavy začnú zákonodarcovia postupne pristupovať k pultu, na ktorom je položená ústava.

Položia na ňu ruku, povedia slovo "sľubujem", podajú ruku doterajšiemu predsedovi parlamentu a podpíše sa.

9:05 Ustanovujúca schôdza sa začala štátnou hymnou, otvoril ju ešte doterajší predseda Andrej Danko. Privítal dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho a ostatných členov vlády a zablahoželal zvoleným poslancom.

Danko poúča nových poslancov, že pred zložením sľubu a po ňom si musia dezinfikovať ruky. Prvým bodom schôdze je totiž skladanie sľubov.

dolný rad sprava Ján Richter, Ladislav Kamenický, Richard Raši, Peter Pellegrini, Peter Žiga (Smer) počas ustanovujúcej schôdze. (zdroj: TASR)

9:00 V sále sa postupne usádzajú zvolení poslanci, na tvárach majú rúška a na rukách majú gumené rukavice. Takéto opatrenia zatiaľ parlament nezažil. Viacerí sú v družnej debate, napriek mimoriadnym opatreniam badateľné odstupy medzi sebou veľmi nedodržiavajú.

9:03 Do budovy parlamentu nemajú z bezpečnostných dôvodov prístup ani novinári. Pracovať môžu len na terase pred parlamentom. Zasadnutie ustanovujúcej schôdze bude vysielať naživo RTVS.

8:55 Poslanecký sľub nezloží 24-ročný Andrej Stančík z OĽaNO, ktorý bol v zahraničí a musel zostať v karanténe. Na kandidátke OĽaNO vo voľbách mal číslo 41.

Na ustanovujúcej schôdzi nebude ani líderka kandidátky OĽaNO, učiteľka zo Spiša, Mária Šofranko. Je dlhodobo práceneschopná pre problémy s chrbticou, stiahla sa aj z predvolebnej kampane.

Obaja sú ospravedlnení a sľub môžu zložiť na najbližšej schôdzi parlamentu.

8:47 Na zozname poslancov, ktorý zložia sľub, chýba meno šéfa strany Za ľudí Andreja Kisku.

Mandátu sa vzdal a aj niektorí jeho koaliční partneri to už považujú za jeho postupné sťahovanie sa z politického života. Kisku v parlamente nahradí Tomáš Lehotský.

Poslanecký mandát si neuplatní ani Lucia Ďuriš Nicholsonová z SaS, ktorá pôsobí ako europoslankyňa, namiesto nej do parlamentu nastúpi Jarmila Halgašová. Poslancom sa nestane ani bratislavský župan Juraj Droba, jeho nahradí Karol Galek.

Poslaneckého mandátu sa vzdala aj Danica Mikovčáková za ĽSNS.

Urobila to po tom, čo bloger Radovan Bránik zverejnil jej sexinzeráty aj s manželom Jánom Mikovčákom. Okrem erotických fotografií zverejnili aj to, že sú bisexuálny pár a hľadajú k sebe niekoho ďalšieho.

V parlamente ju nahradí nemenej kontroverzná tvár - podnikateľ Miroslav Suja. Ide o známeho detvianskeho podnikateľa, ktorý v minulosti pracoval pre banskobystrického mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka.

8:42 Na schôdzu budú mať prístup len poslanci, poverení zamestnanci parlamentu a členovia vlády.

Kancelária NR SR vzhľadom na mimoriadnu situáciu pre žiada občanov, aby ostali doma. Schôdzu môžu sledovať prostredníctvom priamych prenosov.

Budova parlamentu už niekoľko dní funguje v núdzovom režime. Vstupovať do nej môžu len zamestnanci kancelárie parlamentu a poslanci. Zrušené sú všetky prehliadky, obmedzené sú aj vstupy pre novinárov.

Dezinfekcia na ruky v rokovacej sále. (zdroj: TASR)

8:20 Schôdzu povedie ešte staré vedenie, teda doterajší predseda Andrej Danko z SNS.

A to do chvíle, kým si poslanci v tajnej voľbe zvolia nového, stať by sa ním mal šéf Sme rodina Boris Kollár. Poslanci by si mali zvoliť aj podpredsedov a vedenie parlamentných výborov.

Niektoré by po prvý raz mohla získať aj strana ĽSNS Mariana Kotlebu.

8:00 Parlament sa po prvý raz stretne v novom zložení. Ustanovujúcu schôdzu však sprevádzajú mimoriadne opatrenia pre hrozbu šírenia nákazy Covid-19.

Zvoleným poslancom pri vstupe budú teplotu, poslanecký sľub budú skladať v rúškach a gumených rukaviciach.

Niektorí poslanci mali problém s tým, že by bolo neúctivé, ak by sa Ústavy SR počas skladania sľubu dotýkali v rukaviciach, preto bude v sále nachystaný aj dezinfekčný prostriedok. Kto sa bude chcieť dotknúť Ústavy bez rukavíc, tesne predtým si bude musieť vydezinfikovať ruky.

Schôdza, na ktorej sa stretne 150 ľudí pokope sa musela konať, hoci napríklad vláda zakázala všetky verejné podujatia. Podľa Ústavy sa totiž ustanovujúca schôdza musí konať do 30 dní od volieb a nedá sa odkladať.

