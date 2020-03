Vláda prvý deň úradovala. Po Pellegrinim ostali testy na koronavírus len na desať dní

Matovičova vláda prvý deň úradovala.

21. mar 2020 o 21:18 (aktualizované 21. mar 2020 o 22:19) Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. V čase, keď na Slovensku pribudlo za jeden deň doposiaľ najviac nakazených koronavírusom - 41 ľudí, prebral moc v štáte nový premiér Igor Matovič a jeho vláda.

Po vôbec prvom rokovaní nového kabinetu, kam si zavolali aj členov krízového štábu, aby ministrov zoznámili s aktuálnou situáciou okolo nákazy, prišiel oznámiť najnovšie štatistiky už čerstvo vymenovaný premiér s ministrami.

Do soboty večera teda bolo na Slovensku spolu 178 ľudí s pozitívnym testom na koronavírus.

Matovič hneď prvý deň vládnutia kritizoval štátne inštitúcie, keď museli lekári či zdravotné sestry čakať týždne na ťažko zohnateľné rúška a ďalšie ochranné prostriedky.

V nedeľu ráno sa preto chystá za šéfom Správy štátnych hmotných rezerv -Kajetánom Kičurom, aby mu vysvetlil, prečo ich začali zhánať neskoro a draho.

Nedeľa-nenedeľa, Kičura má odpovedať

Slovenské lekárne nedostatok rúšok pociťovali už koncom januára. Vláda už bývalého premiéra Petra Pellegriniho však začala tento spotrebný zdravotnícky materiál riešiť až o mesiac neskôr.

Len dva dni pred voľbami vláda 27. februára zasadla a uložila ministerstvu zdravotníctva a štátnym rezervám, aby doplnili zásoby.

"Lekári a zdravotné sestry dva mesiace robili s vedomím, že nemajú dostatočnú ochranu na to, aby chránili samých seba, ale v súlade s Hippokratovou prísahou a vnútornou etikou a zodpovednosťou, sa vystavovali riziku," kritizoval predošlé kroky Matovič.

Podľa nového premiéra to vyzerá podľa informácií z médií tak, že štátne rezervy zháňali potrebné ochranné prostriedky neskoro, keď už kríza s koronavírusom prepukla, a pre ich nedostatok nakupovali za vysoké ceny.

"Ráno o ôsmej hodine, nedeľa-nenedeľa, chcem prísť do tejto inštitúcie a chcem sa zaujímať, akým spôsobom postupovala pri obstarávaní ochranných pomôcok pre lekárov, zdravotné sestry či sanitárov,“ povedal Matovič.

3000 testov na desať dní

Nové opatrenia, s akými príde Matovičova vláda, však nový premiér nepredstavil. V pondelok sa k nim stretne ústredný krízový štáb a zasadne vláda, ktorá o nich rozhodne.

"Bolo by nezodpovedné, aby sme vám po prvom zasadnutí vlády hovorili, ako to cítime," povedal Matovič.

Narozdiel od premiéra bol zdieľnejší na facebooku Marián Viskupič z SaS, ktorý povedie parlamentný finančný výbor. Na sociálnej sieti zverejnil pracovnú verziu 42 opatrení na podporu ekonomiky.

Vyplýva z nich napríklad, že koalícia zváži povolenie komerčného testovania súkromných labotórií na koronavírus, ktoré Pellegriniho vláda stopla. Argumentovala aj tým, že netreba neuvážene míňať zásoby testovacích setov na ľudí, ktorí nemajú príznaky ochorenia Covid-19.

"Je to náš návrh a teda sa môže počas rokovaní s partnermi meniť. Vláda ale bude musieť o nich rokovať," napísal na facebooku Viskupič.

V niektorých krajinách, napríklad v Južnej Kórei sa ukazuje, že masívne testovanie ľudí na koronavírus je účinné v boji proti nákaze.

Slovensko je pri tom v medzinárodných štatistikách prepočtu testov na milión obyvateľov na chvoste rebríčka. Napríklad v Česku sa testuje viac než dvojnásobok ľudí ako na Slovensku.

Či to skutočne zmení nová vláda, zatiaľ jasné nie je. "Nie je test ako test. Máme veľa rýchlotestov, ktoré majú veľmi nízku kvalitu výsledku," hovorí Matovič.

V piatok podľa neho na Slovensku otestovali 350 ľudí, v sobotu ich bolo o stovku viac. "Máme medzi sebou možno stovky nositeľov tejto choroby, ale keďže netestujeme, nevieme ich identifikovať," dodal nový premiér.

Nový minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO hneď po prebratí ministerstva v sobotu oznámil, že Slovensko má momentálne len 3 000 testovacích súprav. Pri súčasnom tempe 300 až 400 testov denne by sa minuli do desiatich dní. „Treba testovať takým tempom, na aké máme zásoby,“ povedal.

Otvoria prevádzky?

Vládna koalícia bude podľa Viskupiča rozhodovať o viacerých opatreniach. Napríklad by mohla zvážiť, či znovu otvorí prevádzky, ktoré splnia predpísané hygienické požiadavky - zabezpečia gumené alebo igelitové rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúška pre predavačov a umožnia vstup zákazníkom len s rúškom.

Opatrenie by sa však netýkalo reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, aquaparkov, masážnych salónov či športovísk.

Uvažuje sa aj o zavedení stoeurového príspevku zamestnávateľom na nákup rukavíc, dezinfekcie a rúšok pre jedného zamestnanca. Vláda tiež zváži, či sa obchodníkom s rýchlo sa kaziacim tovarom, napríklad so živými kvetmi, budú preplácať škody.

V navrhovaných opatreniach sú aj také, ktoré už predstavila predchádzajúca vláda - napríklad odloženie platieb odvodov živnostníkov počas krízových troch mesiacov.

Matovič zaspal, meškal pol hodinu

Špeciálne opatrenia pre koronavírus sprevádzali celý deň, počas ktorého nová vláda preberala moc. Najskôr na Bratislavskom hrade, kde politické strany - OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podpisovali koaličnú zmluvu, aj neskôr počas vymenovania vlády v Prezidentskom paláci.

Všetci mali na tvárach rúška a ruky si podávali len v rukaviciach. Aj na prvej spoločnej fotografii novovymenovej vlády majú všetci noví ministri zakrytú tvár.

„Dnes nepreberáte iba moc, dnes preberáte najmä zodpovednosť za republiku a jej obyvateľov. Každé zlyhanie, ktoré je za obvyklých pomerov len predmetom mediálnej kritiky, by dnes ohrozilo to základné, čo nám všetkým dáva šancu, aby sme situáciu zvládli,“ prihovorila sa ministrom prezidentka Zuzana Čaputová.

Oficiálny program doobeda začal s polhodinovým zdržaním. Posúvať museli podpisovanie koaličnej zmluvy, ktorá je základom pre spoluprácu štyroch strán, tvoriacich koalíciu. Matovič ráno zaspal. „Beriem to na seba, povedal som si, že po tých štyroch mesiacoch od začiatku kampane by sa jeden deň patrilo dlhšie pospať, a trošku dlhšie som pospal,“ povedal novinárom.

Matovičovi v sobotu novú pracovňu na Úrade vlády ukázal jeho predchodca Pellegrini, ktorý odchádza do opozície. "Chvála pánu bohu, že do Prezidentského paláca nový pán premiér nezaspal, lebo už som nachystaný, že mu to odovzdám," povedal uštipačne Pellegrini.

Spoločná fotografia členov novovymenovanej vlády. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

