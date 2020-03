Rezort vnútra kúpil dezinfekciu na sanitky pre hasičov

Kúpa systému a dezinfekčného prostriedku vyjde ministerstvo na viac ako 110-tisíc eur.

23. mar 2020

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra zakúpilo takzvaný systém priestorovej dezinfekcie, ktorý by mal slúžiť na mikrobiologickú dekontamináciu zásahových vozidiel (sanitiek) Hasičského a záchranného zboru.

Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, kúpa systému a dezinfekčného prostriedku bude rezort stáť 110 052 eur aj s DPH.

„Jedná sa o certifikovaný rozstrekovací systém na rozstrekovanie dezinfekčného prostriedku vo forme suchej hmly a o dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých typov mikroorganizmov kompatibilný s rozstrekovacím systémom,“ uvádza rezort. Systém má pre ministerstvo dodať spoločnosť Protech spol. s.r.o.

Podľa požiadaviek rezortu by dezinfekčný prostriedok využívaný systémom mal byť účinný na Ebola vírus, HIV typ 1, chrípkové vírusy typu A, HSN1 alebo H1N1.

Okrem toho má účinkovať aj na viaceré druhy baktérií, kvasiniek, húb alebo plesní.

Podľa zmluvy by mal byť systém aj s dezinfekčným prostriedkom dodaný do Centrálneho skladu Hasičského a záchranného zboru v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Žiline do ôsmich týždňov.

Ministerstvo dodalo, že kúpu uskutočnilo na základe uznesenia vlády SR z 11 marca 2020 k návrhu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

