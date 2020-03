Denník z karantény v Gabčíkove. Budú ma testovať?

Nedeľa, 22. marca 2020 v karanténe pre koronavírus.

23. mar 2020 o 13:44 Adam Brodanský

Všetky texty o novom koronavíruse budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

ADAM BRODANSKÝ (rozvojový pracovník, záchranár, skaut) je od stredy 18. marca v karanténe. Dobrovoľne sa ju po návrate z Afriky rozhodol stráviť v ubytovni ministerstva vnútra v Gabčíkove, aby doma v Kežmarku neohrozil starého otca.

Zánovné zariadenie vníma s pokorou, pripomína mu internát spred 30 rokov. Dni v izbe s veľkosťou niekoľko štvorcových metrov si kráti prípravou vlastnej šou, ktorú zverejňuje na svojom facebooku. Vystupuje v nej napríklad ako Majster N. Pre SME z karantény píše svoj denník.

(nedeľa, 22. marca 2020)

Piaty deň

Som tu piaty deň. Jasná obloha sľubuje poobedný veget na balkóne, ale nič z toho nebude, je riadne chladno. Rozcvičku odkladám na čas po raňajkách. Do zaklopania hasičov hybernujem pod perinou. Dnes na sladko.

Štyri makové uzlíky s masielkom, lekvárikom a medíkom. Uzlíky sú v presile. K štvrtému nie je čo jesť. Na internetovej skupine sa rozbieha diskusia o tejto záhade. Vlado odporúča dať si k štvrtému šampón. Ja si myslím, že štvrtý máme navyše od dobrého škriatka.

“ Vlado odporúča dať si k štvrtému šampón. „ Adam Brodanský

Po raňajkách by som si mal dať spomínanú rozcvičku. Lenže cúvam do perín. Riskujem a púšťam sa do dvoch internetových diskusií.

Diskusie v komentároch na Slovensku dopadajú čoraz horšie. Aspoň v nedávnom predvolebnom čase to boli čisté mínové polia. Bacha, ľudia sú ešte “rozbehnutí”.

Našťastie, jedna dopadá normálne, aj keď z písmenok nepočuť tón a mohlo byť nejasné, či som hnusný alebo srandovný. Druhá sa začína ostrým kamarátovým statusom a hrozí tu strata online kamarátstva.

Zachraňuje nás chat. V otvorenom boji komentárov to vyzeralo na Pyrrhovo víťaztsvo... prehru. Zvláštne, že už len také malé zosobnenie stačí na to, aby sme našli krok k sebe. “Hej, kámo, ja som to až tak nemyslel.” Možno je Slovensko v skutočnosti lepšie ako v komentároch.

Omša online

Súvisiaci článok Denník z karantény v Gabčíkove. Kedy je čas na gitaru Čítajte

Streamujeme nedeľnú omšu z Dominikinej Dubnice. Najskôr vypadáva sieť, potom moja čulosť. Zachraňujem to čítaním z aplikácie a sľubujem si, že to skúsim zas poobede aj s tou rozcvičkou.

Obed bol nedeľný. Vývar s rezancami, rezeň a zemiaky. V tom má hádam prsty ešte minulé ministerstvo zahraničných vecí.

Vonku je chladno, balkóny sú prázdne, a kde je tatárska omáčka, alebo kečup, sa diskutuje opäť online. Dnes už myslím konečne z recesie a nie z rozmaznanosti.

Telefonovaním a internetovaním som sa prebil až k večeri. Ale to je prúser, čo s rozcvičkou? A čo s ambíciami o čítaní, učení, Majstrovi N a Chuckovi Norissovi?

Hádanie, čo bude na večeru som vyhral. Bolo PPP - paštéta, paradajka, pečivo. Čo, už ste sa tešili že bude diaľnica cez PPP projekty?

Či ma budú testovať

Aktuálnejšou otázkou je, či ma budú testovať. Cez dvere som dnes videl tím v úplne igelitových sivých skafandroch. Šušťali ako veľká búrka na plech-ch-chovej strech-ch-che.

Hádam to boli testovači. Naše dvere minuli tesne. Na nete sú dve verzie. Buď ma otestujú zajtra a možno pôjdem domov, alebo vôbec. Lebo nie sú testy. Čas prinesie všetky odpovede.

“ Buď ma otestujú zajtra a možno pôjdem domov, alebo vôbec. Lebo nie sú testy. „ Adam Brodanský

Samozrejme, ešte existuje konšpiračná teória, že ma tu nechávajú naschvál, aby bol Majster N.

Rozcvička nikde, výtvor dňa nikde. Počúvajúc večerné správy v rozhlase som sa predral cez džungľu upozornení a notifikácií k skautským chatom.

Skautské chaty

S našou šikovnou Viky máme rozbehnutý rozhovor o tom, ako skautovať v čase korona obmedzení. Zhodujeme sa v tom, že musíme špeciálne myslieť na radcov družín a mladších skautov.

My straší sa cítime skautmi vždy. Skauting pre nás znamená aj veci, ktoré nie sú skautingom organizované. Ale menší občas zabudnú. Zláka ich čosi iné. Zážitok príslušnosti k skautingu získavajú hlavne v družine.

Nevedia sa ešte tak cítiť súčasťou spoločenstva skautského zboru, oblasti, sveta. Parádnym dopĺňaním myšlienky sme sa systémom 1+1=3 dostali k nápadu na podporu našich radcov (vedúcich malých skupiniek - družín) v tomto nezvyčajnom čase.

Navyše sme ukuli záludný plán, ako túto myšlienku infiltrovať do chatu, kde sú starší skauti a vodcovia. Niektoré veci píše agent BF, niektoré špiónka Viky. Haha, podarilo sa, chytili sa! Vyšla nám malá dobromyseľná neplecha, aká je medzi priateľmi a skautmi povolená.

Ak niekto z vás za posledných 31 alebo 113 rokov viedol skautskú družinu, ozvite sa mi. Budem potrebovať malú 5-minútovú pomoc.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.