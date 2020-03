Chceme testovať desaťnásobne viac ako doteraz. Vraj už čoskoro

Štát chce zapojiť aj súkromné laboratóriá.

23. mar 2020 o 19:38 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Približne tritisíc vzoriek denne by sa po novom malo testovať na Slovensku na koronavírus. V pondelok predpoludním to povedal premiér Igor Matovič z OĽaNO.

Bolo by to niekoľkonásobne viac, ako sa v súčasnosti denne testuje. Aj keby dnes spojili svoje sily všetky štátne aj súkromné laboratóriá, testovali by o tisíc vzoriek menej, ako je Matovičov plán.

Vzorky dnes testujú laboratóriá Národného referenčného centra pre chrípku a Virologického ústavu SAV v Bratislave. V Košiciach testuje Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura a v Banskej Bystrici Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ich denná testovacia kapacita je 300 až 400 vzoriek.

Keby sa štát spojil so sieťami súkromných laboratórií Medirex a Alpha medical, celková denná kapacita by sa mohla podľa ich údajov zvýšiť takmer na 2100 testov.

Zvýšiť čo najviac počet testov je podľa odborníkov cesta k tomu, aby krajina dokázala účinne bojovať s epidémiou Covid-19. Príkladom je Južná Kórea, kde sa denne testuje až 15-tisíc vzoriek. Aj vďaka tomu patrí ku krajinám, ktoré majú najnižšiu úmrtnosť na ochorenie na svete. Neumiera tam ani celé jedno percento z nakazených ľudí.

"Ak by sme postupovali kórejským modelom, podľa veľmi hrubých prepočtov to môže byť 1500 až 2000 vzoriek denne," odhaduje Pavol Jarčuška, šéf Slovenskej spoločnosti infektológov.

Odhad potrebnej dennej kapacity testovania však vláda nemá. Hoci šéf Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva Martin Smatana pre SME povedal, že cez víkend expertná skupina vypočítala potrebnú dennú kapacitu testovania na Slovensku a mala ju v pondelok prezentovať krízovému štábu, premiér to označil za konšpiráciu.

Súkromníkov budú potrebovať

Súvisiaci článok Testy nakúpili draho a také, aké nepotrebujeme, tvrdí Matovič. Dá odvolať šéfa štátnych rezerv Čítajte

Vláda má len cieľ - dosiahnuť dennú testovaciu kapacitu tritisíc vzoriek. "Robíme všetko preto, aby sme tam boli čím skôr," odpovedal Matovič na otázku, kedy by Slovensko mohlo denne testovať takéto množstvo vzoriek.

Premiér priznáva, že ak štát chce plán dosiahnuť, musí sa spojiť aj so súkromnými laboratóriami. Predovšetkým s Medirexom a Alpha medicalom, počíta sa však aj s Klinickou biochémiou a Synlabom.

Siete laboratórií Medirex a Alpha Medical už chceli pre štát testovať, ale hygienici im minulý pondelok povedali, že majú čakať.

"Povedali, že naša rola by mala byť v testovaní tých, ktorí si to chcú zaplatiť," povedal minulú stredu šéf Alpha medical Peter Lednický.

Keď spustili testovanie pre záujemcov za peniaze, bývalý premiér Peter Pellegrini zo Smeru im to zatrhol.

Testovací arzenál Počet aktuálnych spoľahlivých testov - štát: 13 000 (v nich je aj 1100 testov od Medirexu plus od Synlabu a Klinickej biochémie), zakrátko ďalších 200-tisíc testov. Alpha medical: takmer 2000 Denná testovacia kapacita: štát: 300 - 400 Alpha medical: 100 - 350 Medirex: 430 až výhľadovo 1330 Cieľová denná kapacita Slovensko: 3000 Počet objednaných spoľahlivých testov: štát: 200-tisíc Alpha medical: 4000 Medirex: 10 000 Zdroj: MZ SR, ÚVZ SR, Alpha medical a Medirex.

„Žiadam súkromné spoločnosti, aby nemíňali sety na detailné testy pre samoplatcov, ktorí si pre svoje pohodlie chcú dať otestovať seba alebo celú rodinu,“ povedal.

"Keď chceme dosiahnuť, čo najvyšší skríning, tak musíme zapojiť samozrejme aj súkromné laboratóriá," hovorí teraz Matovič.

Odhaduje, že súkromné laboratória by mohli denne urobiť asi tisíc testov.

Denná testovacia kapacita Medirexu a Alpha medicalu sa podľa ich údajov z nedele pohybuje na úrovni 530 vzoriek. Výhľadovo, najmä ak sa Medirexu podarí zohnať lepšie prístroje, by mohla stúpnuť až na 1680 vzoriek.

Bola by to o čosi vyššia kapacita, ako by podľa premiéra vedel poskytnúť štát. Odhaduje ju na 1500 vzoriek denne. Ďalšiu tisícku by vedeli dodať akademické laboratóriá, napríklad Univerzity Komenského, predpokladá Matovič.

Sto testmi denne od stredy pomôže aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. V pondelok o tom informoval primátor Richard Rybníček.

Slovensko má v zásobe približne 15-tisíc spoľahlivých testov. Robia sa výterom z nosa a hltana pomocou PCR metódy. Výsledok je najskôr o päť až šesť hodín.

Štát má asi 13-tisíc z nich, zarátal však aj testy, ktoré dostal od Medirexu, Synlabu, či Klinickej biochémie. Takmer 2000 testov má v skladoch Alpha medical.

Ďalších 200-tisíc testov by podľa Matoviča malo Slovensko získať v čo najkratšom čase. Nemalo by ísť o rýchlotesty, ktoré sú menej presné a ktoré Slovensko objednávalo za Pellegriniho. Nový premiér v pondelok povedal, že zostanú ako pamiatka na jeho vládu.

Ešte nevedia, koho budú testovať

Doteraz šát testoval najmä ľudí, ktorí mali príznaky ochorenia Covid-19. Medzi rozhodujúce patria teplota nad 38 stupňov Celzia či suchý kašeľ.

Súvisiaci článok Testujeme málo, aj keď testov je dostatok Čítajte

Koho treba otestovať, rozhodujú ošetrujúci lekári či hygienici. Po Slovensku chodia aj sanitky, ktoré odoberajú od podozrivých vzorky.

Pôvodne to mala byť jedna sanitka na každú župu. Trnavský župan Jozef Viskupič však pred vyše týždňom povedal, že nie každá župa má takúto sanitku.

Koľko je aktuálne odberných sanitiek sa SME nepodarilo zistiť. Premiér povedal, že ich počty budú ešte predmetom rokovania krízového štábu a vlády, ktoré pokračovali aj po uzávierke.

Zatiaľ nie je jasné ani to, koho budú po novom testovať. Vedec Robert Mistrík povedal, že štát si musí určiť v tomto smere jasné pravidlá. Aj o nich v pondelok do večera rokovali krízový štáb a vláda.

Mistrík je jedným z expertov, ktorí sa po nástupe novej vlády stali členmi krízového štábu. Je v ňom aj popredný slovenský infektológ Vladimír Krčméry či šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Nepravdepodobné podľa Mistríka a Jarčušku je, že by Slovensko testovalo zdravých ľudí bez príznakov, ako plánoval minulý týždeň Alpha medical.

"Nemáme kapacity," hovorí šéf slovenských infektológov. Aj keby na to boli kapacity, "v súčasnosti neexistuje krajina s plošným testovaním zdravých ľudí".