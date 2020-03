Krízový štáb rokoval celý deň, pribudol doň Mistrík

Sulík by znovu otváral niektoré obchody, Matovič je zdržanlivejší.

23. mar 2020 o 19:59 Peter Kováč

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

BRATISLAVA. Začalo sa to rannými krízovými štábmi na každom ministerstve a pokračovalo rokovaním vlády o tom, čo ďalej v boji so šírením koronavírusu.

Nová vláda podľa očakávania odvolala šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru a zriadila permanentný krízový štáb. Mal by zabezpečovať najmä odovzdávanie informácií medzi jednotlivými zložkami štátu, ktoré sa sťažovali na zlú koordináciu.

„Doteraz nastávali často také šumy, že niečo sa aj vybavilo, niekde sa niečo kúpilo, no nemocnice, lekári, zdravotné sestry ochranné rúška nemali, hoci niekde na sklade boli,“ vysvetľoval premiér Igor Matovič z OĽaNO. "Bol to trochu taký systém, že pravá ruka nevedela, čo robí ľavá."

Základ tímu tvoria vedec a bývalý prezidentský kandidát Róbert Mistrík, lekári Peter Visolajský a Vladimír Krčméry a tiež manažér Peter Škodný.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Vláda zriadila permanentný krízový štáb Čítajte

Slovenské nemocnice boli podľa nich na súčasnú pandémiu pripravené slabšie než nemocnice v iných európskych krajinách.

„Budeme sa snažiť, aby sme toto napravili, pretože v tých nemocniciach bude o pár týždňov, možno mesiac, dva, najťažšia situácia. Musíme sa na ňu pripraviť," povedal Visolajský, ktorý je tiež šéfom Lekárskeho odborového združenia.

Pondelkové rokovanie krízového štábu trvalo vyše osem hodín. Výstupy neboli do uzávierky známe. Očakávalo sa však ďalšie sprísňovanie opatrení, ktoré majú brániť šíreniu koronavírusu.

Krízový štáb v priebehu zasadnutia hlásil, že prebral asi šesťdesiat návrhov a riešení, ktoré mal zosumarizovať a malo sa o nich hlasovať. Ešte večer o nich mala rokovať vláda.

Sulík by otvoril viac obchodov

Matovič prezradil vopred len to, že sa zjednotí informovanie verejnosti. Nepozdáva sa mu totiž chaos v referovaní o počte nakazených či o nových podozreniach, ktoré sa počas dňa vyskytli.

„Ak majú byť údaje (počtu nakazených) za deň, tak môj názor je, že by to malo byť vždy na konci dňa. Aby sa vždy ráno povedalo, koľko chorých bolo zachytených predošlý deň,“ zhrnul Matovič.

Do pondelkového večera tak bol známy len jeden prípad, ktorý potvrdili ešte predpoludním. Celkový počet nakazených na Slovensku sa tak dostal na 186.

Hoci sa očakávalo skôr ďalšie sprísnenie opatrení, minister hospodárstva Richard Sulík z SaS vyhlásil, že by bol za to, aby sa otvorili niektoré obchody, ktoré sú už dlhšie zavreté.

„Keď môžu byť otvorené potraviny, nevidím dôvod, prečo by nemohli byť otvorené iné predajne,“ povedal Sulík s tým, že by sa to netýkalo barov či kaviarní, kde ľudia sedia dlhšie. Ďalším obchodníkom by dovolil otvoriť za sprísnených podmienok, napríklad s povolením vstupu do predajne len s rúškom či aj s rukavicami.

Matovič návrh neskôr komentoval, že rozhodnú odborníci, a nie názory politikov.

Pribudli nakazení lekári

Minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO potvrdil, že pribudli aj nakazení lekári ešte z predošlých dní.

Okrem všeobecného lekára z Púchova ide o dvoch lekárov a dvoch sanitárov z traumatológie na bratislavských Kramároch. Všetci sa zrejme nakazili od svojho kolegu, ktorý sa vrátil zo zahraničia, ale nepriznal sa k tomu a dokonca operoval. Keď sa u neho pred vyše týždňom potvrdila nákaza, šlo kvôli nemu do karantény 27 zdravotníkov - aj spomínaná štvorica.

Dvaja lekári, tri sestry a jeden sanitár z Národného onkologického ústavu sú v karanténe, lebo prišli do kontaktu s pacientom, u ktorého už testy potvrdili Covid-19.

Nepotvrdili sa podozrenia z nákazy dvoch lekárov z gynekologicko-pôrodníckej kliniky v ružinovskej nemocnici, ktorí po návrate z lyžovačky z Talianska normálne pracovali bez ochranných pomôcok. Klinika preto môže pokračovať v chode.

"Pacienti v ružinovskej nemocnici sa nemusia ničoho obávať. Boli prijaté prísne protiepidemiologické opatrenia," vyhlásil Krajčí.

Novinkou je rozšírenie koronavírusu do väzníc. Prvého nakazeného objavili v bratislavskom ústave, keď dostal teplotu.

„Ústavný lekár zabezpečil protiepidemické opatrenia a nariadil vykonať testy a okamžite ho izolovať v zdravotníckom oddelení v ústave,“ zhrnula hovorkyňa väzenskej stráže Monika Kacvinská.

Odsúdeného previezli do väzenskej nemocnice v Trenčíne. Pôvod nákazy nie je jednoznačne určený.

Všetko o koronavíruse a ochorení Covid-19