Dobré ráno: Šéf štátnych hmotných rezerv zlyhal. Ako vysvetľuje predražené zmluvy?

Kičura je blízkym priateľom Fica.

23. mar 2020 o 23:33 Adam Valček, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/65mt8-d6ff15?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Špajza je prázdna.

V Správe štátnych hmotných rezerv nie sú žiadne ochranné pomôcky pre zdravotníkov, ktorí čelia koronavírusu v prvej línii.

Popri tom však jej šéf Kajetán Kičura uzatvára zmluvy s pofidérnymi firmami, objednáva nepresné a predražené testy a aby toho nebolo málo - jeho dvadsaťročný syn si v tomto čase kupuje dva byty v centre Bratislavy bez hypotéky.

Kto je vlastne Kajetán Kičura? Odpovie Adam Valček, investigatívny novinárom denníka SME, v rozhovore s Janou Maťkovou.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Vláda zriadila permanentný krízový štáb, jeho členmi budú vedec Robert Mistrík a lekári Vladimír Krčméry, Peter Visolajský a Peter Škodný. Premiér Igor Matovič chce, aby sa na koronavírus testovalo desaťnásobne viac, čiže aby sa odoberalo 3000 vzoriek denne. Slovensko by podľa neho malo získať 200-tisíc testov, finálne to však ešte nie je potvrdené.

V pôvodnom epicentre nového koronavírusu v čínskom Wu-chane povolili po dvoch mesiacoch obmedzený pohyb obyvateľov. Začína fungovať aj mestská hromadná doprava a ľudia môžu chodiť do práce. Čína neeviduje žiadne nové prípady domáceho nakazenia, len privezené zo zahraničia.

Rezervu predsedu vlády treba podľa Transparency International Slovensko zrušiť. Reaguje tak na dotácie, ktoré Peter Pellegrini podpísal len deň pred podaním demisie. Bývalý premiér rozdelil sumu 349-tisíc eur napríklad do obcí so smeráckymi starostami.

Riaditeľ vojenského spravodajstva Ján Balciar končí vo svojej funkcii. Postu sa vzdal na vlastnú žiadosť, povedal to nový minister obrany Jaroslav Naď v relácii denníka SME Rozhovory ZKH. Kto Balciara nahradí zatiaľ nie je známe.

Päť členov súdnej rady sa vzdalo svojej funkcie po tom, čo ich nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková informovala, že nemajú dôveru vlády. Ide o troch členov, ktorých menovala vláda a dvoch, ktorých menoval parlament.

Odporúčanie

Síce patrím až k druhej generácii depešákov, nedám na túto britskú kultovú kapelu dopustiť. A práve s Depeche mode je spojený aj môj dnešný tip.

Minulý piatok ich siedmy album Violator oslávil 30 rokov. Vo verejnosti asi najviac zarezonovali skladby ako Enjoy the Silence či Personal Jesus, no celý playlist je brilantný hudobný aj textový klenot. Odporúčam započúvať sa najmä do piesní World in my eyes, Clean či Waiting for the night.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.