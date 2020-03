Armáda eviduje dve osoby nakazené koronavírusom

24. mar 2020 o 10:44 SITA

BRATISLAVA. V rámci rezortu obrany boli v uplynulých dňoch zachytené dva prípady nového koronavírusu.

Ide o profesionálneho vojaka, ktorý pracuje na ministerstve obrany v Bratislave a civilného zamestnanca z Vrtuľníkového krídla v Prešove.

Známy pôvod nákazy

V oboch prípadoch je známy pôvod ich nákazy. V súčasnosti sú obaja v domácej karanténe, ich stav si nevyžaduje hospitalizáciu.

Prvý spomínaný neprišiel po návrate zo zahraničia do styku so žiadnym kolegom, preventívne zostal hneď v domácej karanténe. Druhý sa nakazil od brata, a rovnako neprišiel do styku s kolegami na útvare. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

„Občania v takejto situácii musia vedieť, že sa na vojakov a rezort obrany môžu spoľahnúť. Urobíme maximum pre to, aby našu pomoc aj reálne cítili a potvrdili sme naše pevné miesto v rámci domáceho krízového manažmentu,“ uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Vojenskí chemici vyrábajú dezinfekciu

Ako však zdôraznil, bude tiež požadovať prijatie takých centrálnych opatrení, aby vojaci mali zabezpečené všetky príslušné ochranné prvky.

„No zároveň využívame aj vlastné kapacity a možnosti. Napríklad pre potreby rezortu začali vyrábať vojenskí chemici v Zemianskych Kostoľanoch dezinfekciu,“ doplnil.

Meranie teploty, nosenie rúšok

Rezort obrany prijal v súvislosti s koronavírusom množstvo opatrení, ktoré sa pravidelne vyhodnocujú v rámci krízového štábu.

Ide napríklad o meranie telesnej teploty pred vstupom do priestorov ministerstva, povinné nosenie rúšok alebo inej ochrany tváre, či rozmiestnenie dezinfekčných prostriedkov na vstupoch do jednotlivých budov.

Pomoc s distribúciou

Maximálne úsilie vyvinuli smerom k pomoci verejnosti aj ozbrojené sily. Slovenskí vojaci sú v prípade rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR pripravení na dovoz zdravotníckeho materiálu lietadlami Spartan.

Vyčlenili tiež letové hodiny, ktoré majú predplatené v rámci programu SALIS. V praxi to znamená využitie veľkokapacitného transportného lietadla, ktoré dokáže priviezť väčšie množstvo pomôcok naraz.

Karanténa občanov vo vojenských zariadeniach

Rezort obrany v zmysle požiadaviek Ústredného krízového štábu SR vyčlenil na ubytovanie slovenských občanov, ktorí musia podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu, aj ubytovacie zariadenia spoločnosti Horezza.

V hoteloch Granit Piešťany a v Tatranských Zruboch je ubytovaných zatiaľ takmer 180 občanov, ktorí sa na Slovensko vrátili z rôznych krajín.

Ďalších 55 aktuálne smeruje do zariadenia na Smrekovici. Dodržiavanie karanténnych opatrení je zabezpečené Vojenskou políciou.

Profesionálni vojaci sa naďalej podieľajú aj na ochrane hraničných prechodov a asistencii pri vstupoch do nemocníc vo viacerých mestách.

Vojenské zdravotníctvo nasadilo lekárov a zdravotné sestry do civilných zdravotníckych zariadení.

Zároveň je 13 kontajnerov z poľnej nemocnice využitých k rozdeľovaniu prichádzajúcich pacientov v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Tá je aktuálne v krízovom režime a realizuje iba neodkladné zdravotné úkony.

Do úvahy tiež pripadá aj poskytnutie časti stanov, pre záchytné pracoviská pred nemocnicami.