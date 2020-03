Viacerí občania odmietli pomoc vlády pri repatriácii

Boja sa cestovať autobusom, napríklad majú strach z nakazenia v takejto forme dopravy.

24. mar 2020 o 13:07 TASR

BRATISLAVA. Viacerí slovenskí občania sa rozhodli, že možnosť repatriácie, ktorú ponúka rezort diplomacie, nevyužijú.

Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

"Možno povedať, že dôvody sú viaceré. Po prvé, boja sa cestovať autobusom, napríklad majú strach z nakazenia v takejto forme dopravy. Ďalším dôvodom odmietnutia repatriácie je umiestnenie do povinnej dvojtýždňovej karantény alebo to môžu byť aj také dôvody, že neboli uzmierení s tým, že by nemohli repatriovať aj domáce zvieratá," povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.

Klus tiež informoval o tom, že sa stali aj také prípady, keď sa ľudia nahlásili medzi záujemcov o repatriáciu, no nakoniec si to rozmysleli.

Súvisiaci článok Vláda vyzvala občanov, aby necestovali do zahraničia Čítajte

"Takým príkladom je napríklad Holandsko, kde sa to stalo u 46 ľudí," spresnil Klus.

K dnešnému dňu bolo podľa Klusa repatriovaných 1059 občanov SR prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a 409 občanov SR sa vrátilo na Slovensko individuálne.

"Títo sú však potom povinní dodržiavať takzvanú domácu karanténu a pevne veríme, že ju vo vlastnom záujme a aj v záujme svojich blízkych v maximálnej možnej miere dodržiavajú," povedal Klus.

Dodal, že celkovo sa rezortu diplomacie teda podarilo repatriovať 1468 slovenských občanov.