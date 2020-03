Trenčín: Rizikový zdravotník je lepší ako žiadny

Hygienici nenariaďujú karanténu všetkým.

25. mar 2020 o 17:20 Michal Katuška

BRATISLAVA. Keď lekár trenčianskej nemocnice vyšetroval detského pacienta s pozitívnym testom na koronavírus, chránilo ho iba obyčajné chirurgické rúško. Na rozdiel od kvalitného respirátora, takéto rúško nechráni jeho nositeľa pred potenciálnou nákazou. Napriek tomu lekár doteraz nebol otestovaný a naďalej pracuje.

Ďalší zdravotníci v Trenčíne operovali pacienta podozrivého z ochorenia Covid-19 bez toho, aby ho predtým otestovali a pri operácií nemali ochranné pomôcky.

O situácii v trenčianskej nemocnici sa rozhovorila pre SME zdravotná sestra Lenka Dunajová Družkovská.

Vedenie nemocnice podľa nej necháva rizikových zdravotníkov ďalej na pracovisku. Hoci môžu byť pre pacientov a kolegov rizikom, nemocnica podľa nej aj takto bojuje s nedostatkom ľudí.

"Výsledky testov na koronavírus boli u podozrivého dieťaťa nakoniec negatívne. No pýtam sa, čo by sme robili, ak by boli pozitívne?" pýta sa Dunajová Družkovská na jeden z prípadov, pri ktorom bola.

S rizikovými lekármi, ktorí sa nemali pre nedostatok ochranných pomôcok čím chrániť pred pacientmi podozrivými z nákazy koronavírusom, zápasia v mimoriadnej situácii aj ostatné slovenské nemocnice.