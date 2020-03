Minúta po minúte: Vláda schválila pomoc zamestnávateľom aj zmeny pri ošetrovnom

Slovensko má 12 nových prípadov koronavírusu.

25. mar 2020 o 7:11 (aktualizované 25. mar 2020 o 11:10) Martin Vonšák, TASR, SITA

Pandémiu nového koronavírusu sledujeme minútu po minúte

11:10 Matovič dodal, že tieto opatrenia budú stáť štát od 400 miliónov eur mesačne. "Je to veľmi výrazný náklad na rozpočet, ale musíme to urobiť," povedal premiér.

11:06 Minister tiež avizoval príspevok na udržanie pracovného miesta. Nárok bude mať zamestnávateľ, ktorý musel zatvoriť prevádzku kvôli rozhodnutiam ústredného krízového štábu, alebo zamestnávateľ, ktorému poklesol odbyt. Základné rámce pomoci definuje vláda.

Príspevok si budú môcť nárokovať aj SZČO, podmienkou je pokračovanie činnosti po krízovej situácii.

11:04 Krajniak tiež informoval o nemocenskom v karanténe, ktoré bude od prvého dňa uhrádzať Sociálna poisťovňa. Návrh na to bude potvrdzovať lekár.

11:03 Minister Milan Krajniak upresnil, že ošetrovné bude môcť čerpať rodič dieťaťa do dovŕšenia jedenásteho roku (doteraz to bolo do desiateho), do osemnásteho v prípade ZŤP. Ošetrovné bude možné poberať po celú dobu uzavretia škôl a rodičia sa budú môcť prestriedať.

11:01 Vláda prerokovala návrh, ktorý upravuje ošetrovné, príspevok na mzdy a platby pre živnostníkov v krízovej situácii. Informoval o tom po rokovaní vlády premiér Igor Matovič.

10:50 Tisíce pasažierov uviazli na troch výletných lodiach pri západnom pobreží Austrálie. Úrady ich v stredu odmietli pustiť do prístavu pre obavy zo šírenia koronavírusu.

Lode Artania a Magnifica sa už nachádzajú pri prístave Fremantle v blízkosti mesta Perth. Tretia loď, Vasco de Gama, do prístavu mieri. "Za žiadnych okolností nedovolíme pasažierom alebo posádke premávať sa po uliciach nášho štátu," vyhlásil premiér štátu Západná Austrália Mark McGowan.

10:23 V Českej republike zaevidovali k stredajšiemu ránu 1497 nakazených. Oficiálne sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo desať nakazených. Testy podstúpilo 22 600 ľudí. Počet nakazených sa zvýšil za uplynulých 24 hodín o 185, informoval spravodajský server iDNES.cz.

10:10 Japonské hlavné mesto Tokio sa stalo epicentrom nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 v krajine. Za jediný deň zaznamenalo rekordne vysoký počet nových prípadov, čím dosiahlo najvyšší počet nakazených než ktorýkoľvek iný región.

Tokio zaznamenalo v utorok 17 nových prípadov, čím sa celkový počet nakazených osôb zvýšil na 171 - ide o najvyšší počet spomedzi 47 prefektúr Japonska.

09:55 Krízový štáb posilní bývalý splnomocnenec pre rómske komunity, Peter Pollák, ktorý by mal byť nápomocný pri riešení situácie v rómskych osadách.

Okrem Polláka sú členmi permanentného krízového štábu aj odborník na biochémiu Robert Mistrík, expert na telekomunikačné technológie a IT Peter Škodný, odborník na tropickú medicínu profesor Vladimír Krčméry a predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

09:53 Matovič avizoval, že o časti ekonomických opatrení bude dnes rokovať vláda. Vyjadril obavy, že veľmi ťažko sa bude o čomkoľvek rozhodovať, pretože nik nevie dopredu povedať, ako dlho táto kríza potrvá.

09:43 Slovensko má 12 nových pacientov infikovaných novým koronavírus. Informoval o tom Igor Matovič. Štát tak eviduje 216 pozitívnych vzoriek a 4200 negatívnych. Vzoriek s negatívnym výsledkom bolo v utorok 304.

Tiež informoval o tom, že na Slovensko letka ministerstva vnútra doviezla z Turecka stotisíc respirátorov FFP3 pre zdravotníkov. Ochranná pomôcka je určená pre zdravotné sestry a lekárov, ktorí sú v prvej línii v boji proti novému koronavírusu.

Igor Matovič. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

09:34 O malú chvíľu bude mať premiér Igor Matovič tlačový brífing, na ktorom informuje o aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom.

09:04 V Číne zaznamenali za posledných 24 hodín 47 nových prípadov ochorenia COVID-19, vo všetkých prípadoch išlo o nedávno "privezené" nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zo zahraničia. Informovala o tom v stredu čínska Národná zdravotnícka komisia s tým, že štyri ďalšie osoby nákaze podľahli.

Žiadne nové prípady nákazy nehlásili zo stredočínskeho mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, odkiaľ sa koronavírus od konca minulého roka rozšíril do celého sveta.

08:38 Počet darcov podľa Národnej transfúznej služby pre koronavírus prudko klesol, a tak v pondelok cez médiá vyzvala verejnosť, aby prišli darovať krv pre akútnych pacientov.

Napríklad nemocnica v Dolnom Kubíne hlásila za posledný týždeň štyroch darcov, hoci bežne ich chodí asi desaťkrát viac. Nové pravidlá sa týkajú aj narábania priamo s krvou. Po darovaní ju držia v 14-dňovej karanténe.

Už v utorok sa ukázalo, že výzva pomohla.

08:35 Prvý prípad nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2 hlásia aj z Veľkonočného ostrova ležiaceho v Tichom oceáne. Nakazeným je dospelý muž, ktorého stav je stabilizovaný.

08:27 Vláda bude rokovať aj dnes o opatreniach, ktoré by mali pomôcť s riešením mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu na Slovensku.

07:57 Na východnom Slovensku v obvodných ambulanciách vyšetrujú a liečia najmä lekári vo vyššom veku.

Práve starší ľudia patria pri ochorení Covid-19 k ohrozeným skupinám. Všeobecní lekári pre dospelých aj pre deti a dorast sú pritom prví, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom.

07:16 Madridský pochod Gay Pride za práva sexuálnych menšín, ktorý sa mal konať 4. júla, organizátori posunuli z dôvodu pandémie.

07:15 Južná Kórea potvrdila v stredu 100 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím ich počet stúpol na 9137. Nákaze COVID-19, ktorú vírus spôsobuje, podľahlo za posledných 24 hodín šesť ľudí, čím sa počet úmrtí na toto ochorenie zvýšil na 126.

Zo 100 nových prípadov nákazy v Južnej Kórei sa až 34 osôb infikovalo v zahraničí

07:12 Na verejnosti je od dnes zakázané pohybovať sa bez prekrytia nosa a úst. Pozastavuje sa činnosť zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou a denných stacionárov. Predajne budú v nedeľu zatvorené, nariadený majú sanitárny deň.

07:10 Dobré ráno, vitajte na sme.sk. Aj dnes sledujeme situáciu okolo šírenia nového koronavírusu minútu po minúte. Tu je krátky súhrn z utorka:

