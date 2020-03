Dobré ráno: Nikto nevie, ako dlho táto situácia potrvá

Ako sa vyvíja kríza s koronavírusom.

24. mar 2020

Povinné nosenie rúška na verejnosti, využívanie mobilov na lokalizáciu ľudí, ľudia majú stáť v rade s dvojmetrovými odstupmi.

Ale aj zatváranie denných stacionárov či každý večer omša v televízii. Vláda Igora Matoviča pripravila desiatky nových opatrení, ktoré by mali pomôcť v boji s novým koronavírusom.

Čo to pre nás ale znamená? Ako sa nás nové obmedzenia dotknú? Dokedy budú trvať a či môžu pomáhať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jánom Krempaským.

Olympijské hry v Tokiu tento rok nebudú. Medzinárodný olympijský výbor a Japonsko sa dohodli na ich odložení na budúci rok. Olympiáda sa mala konať od 24. júla do 9. augusta.

Blaha ani Kotleba sa včera znovu nestali šéfmi parlamentných výborov a v tajnej voľbe nezískali potrebnú nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ľuboša Blahu nezvolili za predsedu parlamentného výboru pre ľudské práva, Kotleba nebude viesť kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

Slovenská technická univerzita bude v letnom semestri učiť až do 6. júna. Skúškové obdobie skončí 25. júla a ak to bude potrebné, skúšky a štátnice budú sa budú odohrávať dištančne. V tomto školskom roku sa tiež neuskutočnia písomné maturity. Prípadné ústne maturity, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

Viktor Orbán chce vládnuť bez obmedzení, do štátnych firiem posiela armádu. Chystá novelu zákona, podľa ktorej by počas mimoriadneho stavu mohla vláda rozhodovať dekrétmi bez odobrenia parlamentom, a to na neurčito.

Pre koronavírus je vo vzduchu menej emisií oxidu uhličitého. Satelity pozorovali prepady v emisiách tohto skleníkového plynu všade tam, kde úrady zaviedli prísne opatrenia obmedzujúce pohyb ľudí.

Moje dnešné odporúčanie vlastne nebude nič konkrétne: skôr takéto všeobecné, ľudia, čítajte.

