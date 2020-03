V rómskych osadách sa budú musieť nasadiť špeciálne postupy, tvrdí Matovič

Krízový štáb posilní aj bývalý splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák.

25. mar 2020 o 13:08 SITA

BRATISLAVA. V rómskych osadách sa budú musieť nasadiť špeciálne postupy. Pred dnešným rokovaním vlády to konštatoval predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Vysvetlil, že cieľom tých postupov je zabezpečiť základnú hygienu a minimalizovať pravdepodobnosť šírenia nákazy, aby všetci nato nedoplatili.

Pomoc pre Rómov

Matovič zároveň avizoval, že krízový štáb oddnes posilní aj bývalý splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák, ktorý sa s ďalším človekom sústredí iba na otázku problematiky a riešenia Covid-19 v rómskych osadách.

„Potrebuje to iný, špeciálny prístup. Keď žiadame nosiť rúška, správať sa zodpovedne, umývať si ruky, veľmi ťažko to padne v osadách, kde sme ako štát zlyhali, lebo za tridsať rokov od revolúcie štát nebol schopný tam dotiahnuť ani prípojku pitnej vodu," prízvukoval premiér.

Na problematiku Rómov v chudobných komunitách počas rizika šírenia nákazy koronavírusom v pondelok reagovalo aj takmer 40 zástupcov občianskej spoločnosti.

Apelovali na vládu SR, aby upriamila pozornosť na vylúčené rómske komunity pri prevencii tohto ochorenia.

Podľa nich bez hlbšej zainteresovanosti štátu riziko nákazy koronavírusom sami nezvládnu.

Vo výzve podotkli, že je dôležité, aby k plánovaniu boli do krízových štábov prizvaní aj zástupcovia iniciatív, ktoré pôsobia v teréne, spájajú dobrovoľníkov a mimovládne organizácie, a tiež, aby bol do riešenia rovnocenne prizvaný aj Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý má byť koordinujúcim orgánom týchto iniciatív. So znením výzvy na vytvorenie krízových riešení sa stotožňuje a plne ho podporuje aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Koronavírus na Slovensku

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania.

Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami.

Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá.

Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.

Aktuálne je na Slovensku potvrdených 216 prípadov koronavírusu.