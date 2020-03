Máme dennú kapacitu tisíc vzoriek, testujeme však len zhruba tristo

Chýbajú odberové miesta, ktoré by dodávali vzorky.

25. mar 2020 o 20:44 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Ani po vyše dvoch týždňoch od potvrdenia prvého prípadu nákazy Covid-19 na Slovensku nevieme výrazne zvýšiť dennú kapacitu testovania ľudí na túto infekciu. Počet vykonaných testov rastie pomalšie ako v okolitých krajinách.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu na tlačovke priznal, že stále testujeme len približne 300 vzoriek denne, hoci hygienici tvrdia, že naša denná kapacita je takmer tisíc vyšetrení.

Dennú testovaciu kapacitu nevyužívame preto, lebo sa štátu zatiaľ nepodarilo zriadiť všetky odberové miesta. V dôsledku toho majú laboratóriá menej vzoriek, než sú reálne schopné vyšetriť.

Všetko brzdí aj to, že súkromné laboratóriá už takmer dva týždne čakajú a rokujú so štátom o tom, ako sa budú podieľať na testovaní.

Najskôr im minulý pondelok hygienici ešte za expremiéra Petra Pellegriniho (Smer) povedali, že majú čakať.

O dva dni neskôr im Pellegrini testovanie stopol úplne. Matovič, ktorý ho vystriedal minulú sobotu, však chce, aby sa na testovaní podieľali.

Aj keby štátne laboratóriá hneď denne testovali tisíc vzoriek, je to podľa odborníkov málo na to, aby sme výrazne zakročili proti ochoreniu Covid-19, ako sa to podarilo napríklad Južnej Kórei.

Testovanie vzoriek na koronavírus: Aktuálny denný počet testovaných vzoriek: 300

Denná kapacita štátnych laboratórií: 1000 vzoriek

Plánovaná denná kapacita na Slovensku: 3000 vzoriek Denná kapacita niektorých laboratórií: Virologický ústav SAV: 92 – možnosť zvýšenia až na 736 vzoriek

UPJŠ Košice: 50

RÚVZ Trenčín: 100

Alpha Medical: 270 s výhľadom až na 350

Medirex: 430 s výhľadom až na 900

Denne testuje až 15-tisíc vzoriek. Toľko testov denne chce dosiahnuť aj susedné Rakúsko, ktoré má zhruba o tri milióny viac obyvateľov ako Slovensko.

"Ak by sme postupovali kórejským modelom, podľa veľmi hrubých prepočtov by to u nás malo byť 1500 až 2000 vzoriek denne," povedal pre SME v pondelok Pavol Jarčuška, šéf Slovenskej spoločnosti infektológov.

Matovičov kabinet má však vyššie ambície.

Chce, aby sa aj s pomocou súkromných a nevyužitých akademických laboratórií denne testovalo až 3000 vzoriek.

Hygienici podľa ich hovorkyne Dáše Račkovej vraj už "tento krok systémovo zabezpečili", no jeden z kľúčových ľudí krízového štábu Róbert Mistrík, ktorý má na starosti uvedenie tejto testovacej kapacity do praxe, ešte v stredu nevedel, kedy to bude.

Vzorky sa v súčasnosti testujú v laboratóriách Národného referenčného centra pre chrípku a Virologického ústavu SAV v Bratislave.

V Košiciach testuje Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. V Banskej Bystrici a Trenčíne to robia regionálne úrady verejného zdravotníctva.

V utorok pribudlo 12 prípadov ochorenia na Covid-19. Celkovo je ich na Slovensku už 216.

Nevyužitá štátna kapacita

"Je pravda, že štátna kapacita sa zatiaľ nevyužíva," priznal v stredu pred rokovaním vlády Matovič. Je to podľa neho spôsobené prísnymi inštrukciami, ktoré sa spájajú so zriadením odberných miest.

Keďže štátne laboratóriá nemajú dostatok vzoriek, nemôžu ich vyšetriť toľko, koľko by mohli. "Počet vyšetrených vzoriek bude závisieť od ich dovezeného počtu do laboratórií," vraví hovorkyňa hygienikov Račková.

Vláda chce podľa jedného zo 40 opatrení proti koronavírusu, ktoré premiér prezentoval v utorok, zriadiť odberné miesta pred niektorými nemocnicami. Konkrétne zariadenia ešte nezverejnili.

Malo by ísť o mobilný odber. Znamená to, že zdravotník odoberie vzorku človeku cez bočné okienko jeho auta. Denná kapacita jedného takéhoto stanovišťa by mala byť 70 vzoriek.

"Ministerstvo zdravotníctva aktuálne pracuje na detailoch," reagovala na zriadenie mobilných odberových miest jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová. Presnú logistiku a spôsob vraj zverejnia "po pedantnom nastavení".

Ak by mali laboratóriá dostatok vzoriek, dokázali by svoje kapacity v prípade potreby zvyšovať. Vo Virologickom ústave napríklad v súčasnosti denne vyšetria 92 vzoriek.

"Tento počet vieme v prípade potreby okamžite zvýšiť na 2 x 92, čo je 184 vzoriek. A v priebehu niekoľkých dní na 184 x 2, čo je 368 vzoriek za deň," vysvetľuje šéf ústavu Juraj Kopáček. Ak by ani to nestačilo, "v prípade mimoriadnej potreby vieme ešte zvýšiť kapacitu pri zapojení druhej zmeny na 736 vzoriek denne," dodáva.

Napriek komplikáciám, ktoré zvýšenie dennej kapacity testovaných vzoriek v štátnych laboratóriách sprevádzajú, Matovič tvrdí, že "do konca týždňa sa začne výrazne zvyšovať počet odberov".

Rokujú a čakajú

Okrem tisícky vyšetrených vzoriek, ktoré by do dennej kapacity Slovenska mali dodať štátne laboratóriá, by ďalšou tisíckou mali prispieť súkromné. Ide najmä o najväčšiu sieť laboratórií Medirex, spomínaný Alpha medical, Klinickú biochémiu a zrejme aj Synlab.

"Sme v konštruktívnom dialógu a pravidelne sa stretávame a dolaďujeme možnosti, ako môže byť súkromný sektor nápomocný štátu pri testovaní," odpovedal šéf Alpha medical Peter Lednický na otázku, či ich už s testovaním oslovil štát a kedy začnú testovať vzorky.

Ich aktuálna denná kapacita je podľa neho 270 vzoriek, avšak chcú ju zvýšiť na 350 s troma zapojenými laboratóriami.

Popri testovaní pre štát by vedeli vyšetrovať aj vzorky záujemcov, tvrdí Lednický. Tento model chcela firma spustiť už minulú stredu. "Keď budeme vedieť, že štát chce využiť povedzme 80 percent našich kapacít, na súkromnej báze budeme testovať iba to, čo ostane voľné," vysvetľuje Lednický.

Alpha medical je podľa neho pripravený štátu pomôcť aj s mobilnými odberovými miestami. "Predbežne sme výhľadovo počítali s inštaláciou mobilných odberových miest minimálne v každom krajskom meste," vraví šéf firmy.

O spolupráci na odbere a testovaní vzoriek od pondelka so štátom rokuje aj Klinická biológia. Jej obchodná riaditeľka Jarmila Melegová však na otázky o detailoch ich ponuky neodpovedala.

Hovorkyňa Medirexu Diana Madarászová však v nedeľu pre SME uviedla, že jeho denná testovacia kapacita je 430 vzoriek. Keď sa však firme podarí zohnať výkonnejšie stroje, dennú kapacitu vedia zvýšiť až na 900 testov. Aktuálne možnosti Medirex ani Synlab neuviedli.

Na prístrojové vybavenie čaká aj Univerzita Komenského v Bratislave. Jej a ďalšie akademické laboratóriá by podľa predstáv Matoviča mali pridať do dennej kapacity ďalšiu tisícku.

Testovanie vzoriek na koronavírus chce univerzita spustiť vo svojom Vedeckom parku. Momentálne však podľa jej hovorkyne Lenky Millerovej čaká na dohodu s Univerzitnou nemocnicou v Bratislave, ktorá by jej mala dodať potrebnú prístrojovú techniku.

"Predbežne sme očakávali dohodu do konca tohto týždňa. Veríme, že sa to podarí," uzatvára Lenka Miller.