Iniciatíva Kto pomôže Slovensku rozširuje aktivity o psychologickú poradňu

Odbornú psychologickú pomoc tu nájdu zdravotníci aj široká verejnosť.

25. mar 2020 o 15:31 SITA

BRATISLAVA. Iniciatíva Kto pomôže Slovensku rozširuje svoje aktivity o službu psychologickej poradne pre zdravotníkov aj verejnosť.

V spolupráci s Ligou za duševné zdravie podporila vznik databázy odborníkov, ktorí sú pripravení a ochotní pomôcť.

Dôležitá rovnováha

Konzultácie sa konajú telefonicky, formou chatu aj cez e-maily podľa jednotlivých liniek dôvery. Agentúru SITA o tom za iniciatívu informovala Michaela Lukovičová.



Psychologička Sylvia Ondrisová konštatuje, že v takejto vypätej situácii je veľmi ťažké zachovať si duševnú rovnováhu a nájsť v sebe vnútornú silu, aby sme boli schopní pomôcť sebe aj ostatným.

Keďže hlavným cieľom iniciatívy Kto pomôže Slovensku je pomáhať zdravotníkom v prvej línii, jedna časť poradenstva je určená práve im.

„Cieľom našej podpory je pomôcť im dlhodobo udržať výkon ich práce a podporiť ich pri zvládaní extrémneho stresu a záťaže a zabrániť zahlteniu. Vďaka konzultácii môžu získať späť svoju vlastnú kontrolu či náhľad na situáciu, ujasniť si svoje potreby a ciele, naplánovať si, ako sa o seba postarať. Alebo sa môžu len jednoducho porozprávať a zdieľať s niekým vlastnú skúsenosť,“ vysvetľuje Ondrisová.

Pomoc nájde aj verejnosť

Odbornú psychologickú pomoc tu nájde aj široká verejnosť. Je rozdelená na viac skupín – deti, dospelí, seniori, rodičia, ktorí potrebujú zvládnuť deti počas izolácie.

„Chceme pomôcť ľuďom na Slovensku zvládnuť túto ťažkú skúšku, preto je dôležité, aby ľudia našli všetky formy pomoci na jednom mieste. Zároveň chceme vyzvať ďalších odborníkov, ktorí chcú pomôcť, aby sa nám ozvali, aby táto sieť pomoci ďalej rástla,“ dodala Lucia Pašková, ktorá má na starosti organizáciu pomoci iniciatívy Kto pomôže Slovensku.



V prvej fáze sa nahlásia do systému odborníci, ktorí venujú časť svojej kapacity na pomoc tým, čo to potrebujú, aj existujúcim linkám. V druhej fáze, na budúci týždeň, bude možné priamo kontaktovať aj dobrovoľníkov, ktorí sa do systému prihlásili cez video, telefón alebo chat.

„Spojenie troch liniek dôvery je výborná správa pre tých, ktorí potrebujú pomôcť a poradiť. Využitie iniciatívy jednotlivcov – odborníkov je ďalšia skvelá správa, ktorá pozitívne vybočuje zo zvyklostí nášho odvetvia.

„Boli by sme radi, ak by rovnakým spôsobom postupoval aj štát pri koordinácii všetkých aktivít v oblasti krízového aj iného psychologického dištančného poradenstva a pomohol nám dodatočnými finančnými zdrojmi,“ poznamenal Andrej Vršanský, ktorý v Lige za duševné zdravie zabezpečuje a koordinuje tieto aktivity.

Cieľom je pomôcť zdravotníkom

Iniciatíva www.KtoPomozeSlovensku.sk predstavuje systém koordinovanej pomoci pre zdravotníkov a skupiny najviac ohrozené v čase epidémie koronavírusu so základnými ochrannými prostriedkami pre zdravotníkov.

Cez výzvu, ktorá vznikla s cieľom pomôcť zdravotníckym zariadeniam, do dnešného dňa prispeli firmy ale najmä jednotlivci sumou už viac ako 655-tisíc eur, vďaka ktorým poskytli rôzne formy pomoci viac ako 500 subjektom po celom Slovensku.



Všetky kontakty aj praktické rady, ako zvládnuť túto situáciu po psychickej stránke, sú uvedené na www.ktopomozeslovensku.sk/hovorme-o-tom.