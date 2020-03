Politici nemajú pri testoch prednosť. Baránika však vyhodnotili expresne

Poslanec Baránik nemá Covid-19.

25. mar 2020 o 20:29 Michal Katuška

BRATISLAVA. Ani dvadsať hodín neuplynulo od vyslovenia obavy, že by koaličný poslanec Alojz Baránik (SaS) mohol byť infikovaný koronavírusom, a už mal v rukách výsledky testov s negatívnym výsledkom.

Baránika otestovali expresne rýchlo napriek tomu, že poslanci pri testovaní prednosť nemajú.

"Nejde o papalášske, elitárske správanie. Neznášam papalášizmus," obhajuje sa Baránik a tvrdí, že "musíme byť extrémne praktickí, najmä v čase, keď potrebujeme prijímať zákony.

Poslanci by mali mať možnosť mať preferenčný prístup k testom".

Poslanec nemal prejavy ochorenia Covid-19. Podozrenie uňho vzniklo kvôli jeho dcére, ktorá sa vrátila zo zahraničia a žijú v spoločnej domácnosti.

"U člena mojej rodiny sa prejavuje neobvyklý symptóm, ktorý je podľa niektorých článkov možné spájať s koronavírusom," povedal Baránik v utorok.

Kto má prednosť pri testoch na koronavírus ? Hospitalizovaný na infektologických pracoviskách nemocníc

Ľudia, ktorí boli v blízkom kontakte s infikovanými

Občania, ktorým štát zabezpečil návrat na Slovensko s karanténou v štátnych ubytovniach.

Ľudia v domácej karanténe , u ktorých sa objavia príznaky ochorenia COVID-19 a majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu

Osoby v domácej izolácií, ktoré neboli v zahraničí a majú vyššiu telesnú teplotu ako 38 stupňov viac než štyri dni.

Úrad verejného zdravotníctva testuje na koronavírus prednostne hospitalizovaných v nemocniciach, ľudí doma, ktorí majú viac ako štyri dni teplotu nad 38 stupňov, chorých s príznakmi, ktorí sa vrátili zo zahraničia, a ľudí, ktorým štát zabezpečil návrat na Slovensko a sú v štátnej karanténe v Gabčíkove a ďalších ubytovniach ministerstva vnútra.

Úrad verejného zdravotníctva o iných kritériách ako povolanie nehovorí. Nespomína ani ústavných činiteľov.

Hoci ani jeden z týchto prípadov sa poslanca netýka, Úrad verejného zdravotníctva odmieta, že by jeho vzorky uprednostnili pred ostatnými.

"Vzorka nebola vyšetrená prioritne, ale priebežne v Národnom referenčnom centre pre chrípku, keďže išlo o prípad podozrivého z nákazy ochorením Covid-19," informovala hovorkyňa úradu Dáša Račková.

V utorok otestovali 451 ľudí, výsledky Baránika sú buď medzi nimi, alebo budú započítané do štatistiky testov za stredu. Ich počet do uzávierky nebol známy.

Baránik nemá koronavírus

Ešte v piatok sa Baránik zúčastnil na ustanovujúcej schôdzi parlamentu, hoci v tom čase absolvovala jeho dcéra v spoločnej domácnosti povinnú 14-dňovú karanténu po príchode zo zahraničia. Koaličný poslanec tak bol v parlamente v čase, keď mal byť v karanténe aj on.

Na utorkovej schôdzi už poslanec nebol. Ľubomír Vážny (Smer) o Baránikovi počas tejto schôdze povedal nepravdivý výrok, že má koronavírus.

"Keď je infikovaný, pre mňa je tu problém zotrvať," povedal poslanec Smeru Vážny.

Schôdzu parlamentu nakrátko prerušili. Poslanecké grémium, ktoré sa zišlo, aby vyhodnotilo riziko, však po krátkej prestávke nechalo parlament rokovať ďalej. "Poslanci sa dohodli, že budú pokračovať," informoval hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.

Poslancov o negatívnom výsledku Baránikovho testu v parlamente v stredu informovala predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS).Testovať mali okrem Baránika aj ďalšiu poslankyňu s negatívnym výsledkom, jej meno Cigániková neuviedla.

Poslanci prednosť pri testovaní nemajú

V prvej polovici marca muselo ísť v nemocnici v bratislavskom Ružinove do karantény 16 zdravotníkov pre kontakt s pacientom infikovaným koronavírusom. Po troch dňoch mala nemocnica výsledky len dvoch z nich.

Z vyjadrení Úradu verejného zdravotníctva o testovaní Baránika vyplýva, že poslanec mal šťastie, keď jeho prípad dokázali vyhodnotiť do niekoľkých hodín.

Ak poslanci doteraz žiadnu prednosť pri testovaní nemajú, môže sa to zmeniť. Vedenie parlamentu podľa informácií SME túto možnosť zvažuje.

"Bezodkladné odobratie vzoriek by mohlo podozrenie nákazy potvrdiť alebo vylúčiť. Vďaka tomu by mohol parlament fungovať bez toho, aby sa pri každom podozrení zaviedla preventívna plošná karanténa," vysvetľuje dôvody na prednostné testy pre politikov hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.

Podobný názor má aj Baránik. "Práve v situácii, keď má byť štát akcieschopný, by sme si nemali povedať, že sme si všetci rovní a nezáleží na tom, či je niekto členom vlády, poslancom alebo záchranárom, tak všetci budeme mať rovnaké povinnosti. To nedáva zmysel. Musíme byť extrémne praktickí, najmä v čase, keď potrebujeme prijímať zákony. Tí poslanci by mali mať možnosť mať preferenčný prístup," myslí si Baránik.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) hovorí, že ide o iniciatívu kancelárie Národnej rady a nemá o nej podrobnosti. Poslanci by podľa neho mali pracovať aj v prípade, ak sa v budúcnosti ochorenie u niektorého z poslancov parlamentu potvrdí.

Čo by bolo s parlamentom?

Ak sa v budúcnosti potvrdí ochorenie Covid-19 u poslancov, bude podstatné, či pôjdu do karantény len jednotlivci, alebo celý parlament, hovorí ústavný právnik Marián Giba.

V prvom prípade môže parlament rokovať dovtedy, kým počet poslancov na schôdzi neklesne pod 76, aby bolo plénum uznášaniaschopné.

Poslanci parlamentu nemajú možnosť ako obecné zastupiteľstvá schvaľovať návrhy na diaľku cez telefón alebo elektronickou poštou.

"Viem si to predstaviť pri menších formáciách, ako sú výbory parlamentu, kde je menej poslancov. Pre plénum so 150 zákonodarcami to nie je možné," tvrdí Giba.

Zatvorenie parlamentu na niekoľko týždňov zvažuje Spojené kráľovstvo, aby zabránili šíreniu koronavírusu medzi poslancami. Pred troma týždňami tam pozitívne testovali poslankyňu a ministerku zdravotníctva Nadine Dorries.