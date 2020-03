Slováci berú koronavírus vážne, opatrenia prijali podľa prieskumu s pozorumením

Rúško začalo nosiť 98 percent ľudí.

26. mar 2020 o 11:10 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Problematiku koronavírusu berú Slováci veľmi vážne. Ako vyplýva z prieskumu spoločnosti Go4insight, viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska (75 percent) sa obáva, že oni osobne by sa mohli nakaziť.

Celkovo sa podľa prieskumu viac ako tretina (38 percent) obyvateľstva koronavírusu obáva výrazne. Naopak, len mierne obavy má pätina populácie (približne 22 percent) a nákazy vírusom sa vôbec neobávajú len tri percentá obyvateľov.

Prieskum spoločnosť uskutočnila na vzorke 1 000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov v období od 17. do 25 marca. Prieskum bol uskutočnený metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

Obavy majú najmä starší

Podľa prieskumu intenzita obáv z nákazy koronavírusom rastie s vekom obyvateľstva.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Slovensko má desať nových prípadov koronavírusu Čítajte

Najviac sa v tejto súvislosti obávajú ľudia vo veku nad 60 rokov, pričom až 80 percent tejto vekovej skupiny má obavy z nákazy. U ľudí vo veku nad 70 rokov sa nákazy obáva takmer 90 percent populácie. Ale aj najmladšej vekovej skupine do 25 rokov koronavírus prináša obavy z nakazenia pre nadpolovičnú väčšinu.

„Obavy sú pritom prítomné vo veľmi podobnej miere vo všetkých sociodemografických skupinách. Bez ohľadu na sociálnu triedu, vzdelanie, výšku príjmu, región aj veľkosť sídla – vo všetkých týchto skupinách existuje približne 70 až 80 percent populácie, ktorá sa nákazy koronavírusom veľmi alebo aspoň čiastočne obáva," uvádza spoločnosť.

Slováci prijali opatrenia vlády

Pokiaľ ide o reakciu štátu na hrozbu vírusu, obyvatelia Slovenska prijali podľa prieskumu rázne opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy s porozumením.

Viac ako 90 percent populácie považuje prijaté opatrenia za úplne alebo aspoň skôr primerané.

Spomedzi prijatých opatrení má podľa prieskumu relatívne najviac odporcov obmedzovanie pohybu mimo bydliska a zatváranie väčšiny obchodov. Ale aj v prípade týchto dvoch opatrení je podiel odporcov podľa prieskumu menší ako desať percent populácie.

„Ide najčastejšie o mladých (resp. veľmi mladých ľudí) a je medzi nimi relatívne veľká skupina živnostníkov a podnikateľov. Za úplne neprimerané však nariadené opatrenia nepovažuje prakticky nikto," konštatuje Go4insight.

Takmer všetci nosia rúška

Pokiaľ ide o osobné ochranné opatrenia, veľmi veľká časť obyvateľstva, konkrétne 98 percent, začala podľa prieskumu nosiť ochranné rúško. Ochranné rukavice, aspoň občas, nosia podľa prieskumu tri štvrtiny populácie.

„Veľmi veľká časť populácie prestala alebo výrazne obmedzila podávanie ruky na pozdrav a naopak, začali si častejšie umývať ruky. Cestovanie, či už autom alebo verejnou dopravou, obmedzilo približne 90 percent populácie," uvádza Go4insight.

Trvanlivé potraviny do zásoby „keby bolo najhoršie“ si podľa prieskumu urobili dve tretiny slovenskej populácie.

„Vôbec žiadnu zmenu správania v súvislosti s ochranou pred šírením nákazy neurobilo približne jedno percento dospelej populácie (predstavuje to približne 50 tisíc obyvateľov Slovenska). Najčastejšie sú to manuálne pracujúci ľudia s nižším vzdelaním vo veku 40 až 65 rokov. Na druhej strane päť až sedem rôznych opatrení podstúpilo až 95 percent slovenskej populácie," uvádza spoločnosť.

Po roku sa situácia vráti do normálu, myslí si väčšina

Čo sa týka predpokladaného časového horizontu, kedy sa situácia na Slovensku opäť vráti do normálu, viac ako 90 percent populácie si myslí, že po uplynutí jedného roka bude na Slovensku situácia „ako pred tým“.

„Veľkých optimistov, ktorí sa nazdávajú, že situácia bude v „normále“ už do niekoľkých týždňov, je medzi obyvateľmi Slovenska síce len sedem percent, ale ďalšia štvrtina si myslí, že všetko bude v poriadku už do začiatku leta. Pohodové leto bez koronavírusu tak očakáva spolu až tretina obyvateľstva," uvádza Go4insight s tým, že vyriešenie celej situácie v čase do šiestich mesiacov očakáva ďalšia približne tretina populácie.

„Pätina obyvateľstva sa nazdáva, že na úplné upokojenie situácie bude potrebný približne rok. Pesimistickejšie naladených je na Slovensku približne desať percent. Tí očakávajú, že návrat do normálu bude vyžadovať viac ako jeden rok času. Polovica z nich sa dokonca nazdáva, že situácia „ako pred tým“ sa už na Slovensko nikdy nevráti," konštatuje spoločnosť.

Dodáva, že optimistickejší sú skôr mladší ľudia a ľudia z vyšších sociálnych tried a s vyšším príjmom. Dlhší čas návratu do normálu predpokladajú viac starší ľudia.