Lieky by im mali predpísať na diaľku, s nákupom pomôžu mestá. Aké opatrenia platia pre seniorov

V obchodoch majú vyhradené hodiny na nakupovanie.

26. mar 2020 o 20:21 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Sú najzraniteľnejší, a preto by v čase, keď na Slovensku pribúda počet prípadov nakazených koronavírusom, mali byť obozretnejší ako ostatní.

Seniori vo veku nad 65 rokov by mali vychádzať z domovov, len ak je to naozaj nevyhnutné, lieky by si mali dať predpísať na diaľku a zvyknúť by si mali aj na nakupovanie len v presne určenom čase.

Vláda prijala viaceré opatrenia, aby minimalizovala možnosť, že dôchodcovia ochorejú na Covid-19.

Analytici ministerstva zdravotníctva v nedávnej prognóze vypočítali, že až 43 percent nakazených medzi 70. a 79. rokom života bude potrebovať akútnu zdravotnú starostlivosť, teda umelú pľúcnu ventiláciu. Medzi osemdesiatnikmi dosahuje tento podiel až 70 percent.

Denník SME pripravil pre seniorov sériu otázok a odpovedí, ako sa v čase koronavírusu správať.

1. Mali by seniori vychádzať z domu?

Zatiaľ na Slovensku nie je zavedený zákaz vychádzania ani pre seniorov, hoci ide o najohrozenejšiu skupinu obyvateľov v súvislosti s Covid-19.

Seniorom nad 65 rokov však vláda odporúča chodiť von len vo výnimočných prípadoch - ak si napríklad potrebujú súrne nakúpiť. Premiér Igor Matovič tento týždeň nevylúčil, že ak seniori nebudú obmedzovať vychádzky, štát zváži, že im zakáže vychádzať z domu úplne.

V domovoch sociálnych služieb vychádzky a návštevy z bezpečnostných dôvodov povolené nie sú pre prípad, že by príbuzní dôchodcov boli nositeľmi vírusu. Keď však senior umiera, rodinu k nemu pustia.

Stacionáre, kde seniori trávili iba niekoľko hodín denne, v čase koronavírusu zatvorili.

2. Je povinnosť nosiť rúško?

Áno, toto nariadenie platí pre všetkých vrátane seniorov. Rúško si treba nasadiť okamžite, keď človek opúšťa svoje bydlisko.

3. Ako si dať predpísať lieky, keď mám obmedziť vychádzky?

Seniori, ktorí lieky užívajú dlhodobo, by sa mali v tomto období osobným návštevám lekární vyhnúť. Lekára môžu požiadať o vydanie elektronického predpisu.

Linky pre seniorov: zriaďujú zväčša obce a mestá,

v Bratislave funguje linka na to, ak potrebujú seniori pomôcť s nákupmi či liekmi: 0800 24 2000 ​​​​​,

​​​​​, v prípade otázok ohľadne koronavírusu možno kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave na čísle 0917 426 075,

ak seniori potrebujú poradiť pri ochrane práv, môžu volať na linku Fóra pre seniorov: 0800 172 500.

Žiadať o to môžu cez e-mail, no stačí do ambulancie aj zatelefonovať. Požiadať by mali o elektronický predpis na čo najdlhší čas - pri väčšine liekov, napríklad na cukrovku, je to dávka na tri mesiace. Pri liekoch s obsahom omamných a psychotropných látok ide zväčša o dávku na jeden mesiac.

Lieky na elektronický predpis pre seniorov môže vyzdvihnúť v lekárni ich príbuzný či známy. Stačí, ak ukáže preukaz zdravotného poistenia daného pacienta.

Ak lekár nechce vystaviť elektronický predpis, koná protizákonne, hovorí šéf Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. V takom prípade radí kontaktovať zdravotnú poisťovňu, ktorá pacientovi pomôže nájsť lekára, ktorý elektronický predpis vystaví.

4. Majú seniori ísť k lekárovi, ak majú uňho dohodnutý termín?

Nie, ak to nie je nevyhnutné, a to platí aj vtedy, ak ide o lekárov špecialistov. Všetko však závisí od zdravotného stavu konkrétneho človeka.

Ministerstvo zdravotníctva odporúča dopredu zavolať do ambulancie a poradiť sa, či sa návšteva u lekára nedá odložiť.

5. Kedy môžu seniori nakupovať?

Pre seniorov sú na nákupy v potravinách vyhradené hodiny medzi deviatou až dvanástou predpoludním. Toto opatrenie má zabezpečiť, aby sa v obchodoch starší zákazníci nestretávali s ľuďmi, ktorí ráno odchádzajú do práce a podvečer sa vracajú späť.

V obchodoch už pribudli oznamy, ktoré na vyhradené hodiny na nákupy pre seniorov vo veku od 65 rokov upozorňujú. Premiér Igor Matovič začiatkom týždňa vyhlásil, že ak by niektorý z obchodov nedodržiaval pravidlá, štát je pripravený dať ho zavrieť do konca epidémie.

Obchodníci však zatiaľ čakajú, kým Úrad verejného zdravotníctva opatrenie vydá aj oficiálne. Dovtedy sa napríklad v Lidli spoliehajú na to, že zákazníci budú stanovené hodiny dodržiavať, dodáva hovorca Lidla Tomáš Bezák.

"Naši kolegovia usmerňujú zákazníkov, aby nariadenie rešpektovali," dodáva hovorca Tesca Peter Steigauf.

6. Ako sa dostanú seniori k potravinám, ak nechcú vychádzať von?

Ak je to možné, o pomoc by mali poprosiť svojich príbuzných. Môžu im nakúpiť alebo pomôcť s objednaním potravín na internete aj s donáškou domov - takúto službu ponúkajú napríklad siete obchodov Tesco alebo Delia.

O rozvoz je však taký veľký záujem, že voľné termíny v prípade Tesca sú až v druhej polovici apríla.

Obce a mestá postupne zriaďujú telefonické linky, kde dôchodcovia nájdu pomoc s nákupom liekov, potravín či hygienických potrieb alebo im dovezú teplý obed. O takejto možnosti sa treba informovať priamo na obecných či mestských úradoch.

Napríklad v bratislavskej Karlovej Vsi sa na takúto linku ozvalo za týždeň už zhruba 600 seniorov. "Záujem je veľký. Roznášať potraviny či lieky budú zamestnanci miestneho úradu, ale aj dobrovoľníci, ktorých sa prihlásilo zhruba tridsať," hovorí vedúci referátu opatrovateľskej služby Maroš Vasiľ.

Linku pre seniorov, kde im pomôžu s liekmi či potravinami, zriadilo aj mesto Bratislava (tel. č. 0800 24 2000) a ďalšie jeho mestské časti, ale napríklad aj Pezinok, Svit a ďalšie samosprávy.

7. Je bezpečné cestovať?

Seniori nemajú zakázané cestovať v MHD ani vo vlakoch, no aj tu platí, že vláda neodporúča starším vychádzať von, ak to nie je nevyhnutné. Dopravné prostriedky síce dezinfikujú, môžu v nich však stretnúť cestujúcich, ktorí sú nositeľmi vírusu.

Ak budú seniori využívať bezplatnú dopravu vlakmi, vláda zváži, že im ju napokon zruší, podobne, ako to dočasne urobila v prípade študentov.

8. Ako udržiavať kontakt s rodinou, so susedmi, známymi, keď sú seniori doma?

Príbuzní, ale aj susedia by sa mali zaujímať viac o seniorov vo svojom okolí, hovorí Táňa Sedláková, ktorá pracovala v Medzinárodnom centre klinického výskumu v Nemocnici svätej Anny a dnes pracuje na bratislavskom magistráte. "Seniori majú niekedy v sebe blok, nechcú byť na ťarchu, a preto o pomoc nežiadajú," hovorí Sedláková.

Príbuzní by im mali častejšie telefonovať a ak to seniori zvládnu, využívať by mali aj aplikácie s web kamerou, ako je napríklad Skype.

V Bratislave v súčasnosti žije zhruba 21-tisíc opustených seniorov. Ak potrebujú poradiť, zistiť či overiť si informácie, obrátiť sa môžu na telefonickú linku hlavného mesta 0800 24 2000.

Mesto už oslovilo aj Katedru psychológie na Univerzite Komenského a uvažujú nad spoluprácou. Od budúceho týždňa by mohli na linke mesta doplniť možnosť, aby sa seniori mohli zhovárať s psychológmi a poradiť sa s nimi, ak majú strach či obavy.

Informácie o nákaze môžu získať aj na telefónnom čísle Úradu verejného zdravotníctva - 0917 426 075.