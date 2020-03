O nový portál ministerstva školstva je zo strany pedagógov aj rodičov vysoký záujem

26. mar 2020 o 15:37 TASR

BRATISLAVA. O nový portál ucimenadialku.sk, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s viacerými neziskovými organizáciami, bol počas prvého dňa od jeho spustenia (25. 3.) enormný záujem zo strany pedagógov aj rodičov.

Počas dňa ho navštívilo 119.602 návštevníkov, počet pozretí jednotlivých stránok sa pohyboval na úrovni 588.678 vzhliadnutí. Skonštatoval to rezort školstva.

"Najviac navštevovanými na stránke boli online zdroje, ktoré môžu využiť učitelia pri aplikácii dištančného vzdelávania, aktuálne zmeny termínov v organizácii školského roka, no často vyhľadávanými boli aj odporúčania na zadávanie úloh online, rady a tipy," priblížil rezort školstva.

Počas prvého dňa bolo do schránky doručených viac ako 250 podnetov od rodičov, učiteľov, zriaďovateľov či rôznych subjektov, napríklad neziskových organizácií.

Otázky boli zamerané najmä na pracovnoprávne vzťahy a rôzne praktické otázky, ako realizovať v krízovej situácii v súvislosti s novým koronavírusom vzdelávanie online formou.

Rezort školstva tvrdí, že pristupuje "zodpovedne k vybavovaniu všetkých otázok a podnetov", avšak vzhľadom na vysoký počet mailov nemôže byť na všetky otázky odpovedané promptne.

Zároveň ministerstvo predpokladá, že po prvotnom nápore otázok a mailov bude vedieť aktualizovať stránku na dennej báze a dopĺňať všetky nápady, podnety, odpovede a nové informácie ihneď.

Záujem o stránku teší aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS).

"Dokazuje to, že mnohé školy majú záujem učiť tvorivo a inovatívne. Sme v neštandardnej situácii, ale považujem ju za šancu na to, aby sme spoločne so školami podporovali flexibilné a kreatívne školstvo. Verím, že portál Učíme na diaľku bude aj naďalej využívaný a pomôže v tomto období učiteľom, rodičom a hlavne žiakom pri ich vzdelávaní," uzavrel.