Vzorky na koronavírus budú odoberať pred každou nemocnicou

Od piatka sa do testovania zapájajú aj súkromné laboratóriá.

26. mar 2020 o 18:21 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Slovensko spúšťa masívny odber vzoriek na koronavírus. V najbližších dňoch ich bude odoberať pred každou nemocnicou.

Po štvrtkovom stretnutí s Asociáciou súkromných laboratórií na Úrade vlády to povedal premiér Igor Matovič z OĽaNO.

Odoberať vzorky budú aj súkromné laboratóriá, zvážať ich budú na pracoviská po celom Slovensku, kde ich otestujú.

Keby sa tento plán podaril, Slovensko by mohlo ľahko naplniť plánovanú dennú testovaciu kapacitu - teda vyšetriť tritisíc vzoriek. Zatiaľ testovalo len 300 vzoriek denne a tento stav sa štátu nedarí zvýšiť už dva týždne, hoci sa medzičasom vymenila vláda.

Masívny odber vzoriek a ich testovanie je podľa odborníkov najúčinnejšou zbraňou proti ochoreniu Covid-19. Najznámejším príkladom je Južná Kórea, ktorá vďaka tomu infekciu koronavírusom potlačila. Denne v tejto ázijskej krajine, ktorá má vyše 51 miliónov obyvateľov, testujú približne 15-tisíc vzoriek.

"Ak by sme postupovali kórejským modelom, podľa veľmi hrubých prepočtov by to u nás malo byť 1500 až 2000 vzoriek denne," povedal pre SME v pondelok šéf Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška.

Zrejme aj vďaka slabšiemu odberu a testovaniu vzoriek máme dnes na Slovensku v porovnaní s inými krajinami oficiálne málo nakazených. V stredu ich pribudlo len desať a celkový počet sa zvýšil na 226 ľudí. Doteraz u nás otestovali iba 4751 vzoriek.

Jedna staršia žena, ktorá bola infikovaná koronavírusom, však mala aj iné ochorenia, zomrela, a dvaja ľudia sa už vyliečili.

Až vyše 5000 vzoriek denne?

"Spoločne sme sa dohodli, že ideme pred každou nemocnicou vybudovať odberné miesto," povedal premiér po stretnutí s asociáciou.

Doteraz sa podľa neho odoberali vzorky len pred tromi alebo štyrmi nemocnicami.

Jednou z nich je Univerzitná nemocnica v Bratislave. Jej hovorkyňa Eva Kliská vraví, že pred Klinikou infektológie a geografickej medicíny na Kramároch sú dve unimobunky, kde odber robia. Prichádzajú tam ľudia z celého Slovenska.

Keby odber robili pred každou nemocnicou, počet vzoriek by prudko stúpol. Na Slovensku je 78 nemocníc vrátane tých, ktoré nefungujú v plnom režime. Napríklad v Banskej Štiavnici je len oddelenie dlhodobo chorých a ešte zopár ďalších.

Matovič však sľubuje, že vzorky sa budú odoberať aj pred takýmito nemocnicami.

Odberové miesta nemá zriaďovať len štát a súkromné laboratóriá, ale aj armáda.

Napríklad sieť súkromných laboratórií Alpha medical by podľa jej šéfa Petra Lednického dokázala za pár dní zriadiť odberové miesta v každom krajskom meste.

Na Slovensku je 78 nemocníc.

Plánovaná denná odberová kapacita jedného miesta je 70 vzoriek.

Odberné miesta bude zriaďovať štát, súkromníci a armáda.

V ideálnom prípade by sa denne mohlo odobrať až 5460 vzoriek.

Štát chce denne testovať 3000 vzoriek, v súčasnosti je to len 300.

Denná testovacia kapacita súkromných laboratórií bude na budúci týždeň 2500 vzoriek, štátnych 1500.

O výsledku testov budú informovať aj ľudí s negatívnym nálezom, nielen s pozitívnym, ako doteraz.

Ak by každé z týchto miest denne odobralo 70 vzoriek, ako pred pár dňami kapacitu odhadol premiér, každý deň by sa na Slovensku mohlo testovať až 5460 vzoriek. Je to vysoko nad plánovanou kapacitou 3000 testov denne.

Hoci Lednický považuje odber 70 vzoriek na jedno miesto za realistický, Kliská hovorí, že na Kramároch denne odoberú 50 vzoriek.

Vzorky sa odoberajú výterom z nosa a hltana. Testujú sa potom v laboratóriách, najčastejšie tzv. PCR metódou, ktorá patrí k najspoľahlivejším. Výsledok je po piatich až šiestich hodinách.

Za odber a testovanie jednej vzorky dostanú súkromné laboratóriá od štátu 48 eur. Je to o 18 eur viac, ako chcel Alpha medical minulý týždeň od záujemcov o testovanie.

V cene je zrejme zarátaný aj zvoz vzoriek do laboratórií, hoci Matovič vo štvrtok tvrdil, že to súkromníci budú robiť bez nároku na odmenu.

Vzorky budú naďalej odoberať len ľuďom, ktorých na základe podozrenia na infekciu koronavírusom určí lekár.

Alpha medical dlhodobo naznačuje, že by rád testoval aj ľudí, ktorí nemajú žiadne príznaky. Odber vzoriek od záujemcov a ich testovanie pripúšťa aj najväčšia sieť laboratórií na Slovensku - Medirex.

"Keď budeme vedieť, že štát chce využiť povedzme 80 percent našich kapacít, na súkromnej báze budeme testovať iba to, čo zostane voľné," hovorí Lednický.

Keď sa testovať za peniaze Alpha medical pokúsil minulú stredu, vtedajší premiér Peter Pellegrini zo Smeru mu to hneď v prvý deň zarazil.

"Žiadam súkromné spoločnosti, aby nemíňali sety na detailné testy pre samoplatcov, ktorí si pre svoje pohodlie chcú dať otestovať seba alebo celú rodinu," povedal vtedy.

Na rozdiel od Pellegriniho Matovič nemá principiálne problém s tým, aby súkromné laboratóriá po tom, ako splnia "kvóty" pre štát, testovali aj iných záujemcov. Nateraz to však považuje skôr za nereálne, lebo ľudí, ktorým by mali odobrať vzorky, keďže majú príznaky choroby, bude veľa.

O výsledku budú informovať všetkých

V prospech mohutnejšieho testovania vzoriek hovorí aj to, že laboratóriá na Slovensku majú dostatočnú kapacitu. Kapacita súkromných laboratórií by podľa šéfa ich asociácie Lednického mala už na budúci týždeň stúpnuť na 2500 vyšetrení denne. Štát svoju dennú kapacitu odhaduje na 1500 vzoriek.

Zmeniť by sa malo aj informovanie o výsledku vyšetrených vzoriek. Doteraz hygienici o výsledku informovali len tých ľudí, ktorým identifikovali koronavírus, ale ľudí s negatívnym nálezom nie.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí z OĽaNO teraz sľubuje, že o výsledku budú informovať všetkých, ktorým zdravotníci odoberú vzorky. Malo by to byť aj rýchlejšie ako doteraz, lebo sa stávalo, že na oznámenie čakali pacienti aj niekoľko dní.