Dobré ráno: Až sa nechce veriť, že nakazených je len toľko

Prečo je také dôležité testovanie, ktoré nezvládame.

26. mar 2020 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/mba55-d75370?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Testovať, testovať, testovať. Také to slová sa ozývajú z komentárov novín, z úst odborníkov, majiteľov firiem a vlastne aj širokej verejnosti.

Relatívne nízke čísla nových nakazených na Slovensku pôsobia dobre, no problémom je, že im nik príliš neverí. A že nakazených môže byť rádovo viac.

Prečo sa to teda stalo, prečo zrejme nepoznáme presné čísla nakazených a chorých a prečo je u nás taký problém s testami?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Jakubom Filom.

Krátky prehľad správ

Pandémia koronavírusu je sprevádzaná „infodémiou“ od rôznych konšpirátorov. Správa Európskej únie o šírení dezinformácií pritom podľa nášho ministerstva zahraničných vecí jasne odkazuje na Rusko a na prokremeľské weby.

Známky možno nahradí slovné hodnotenie, pripustil nový minister školstva. Branislav Gröhling hovorí, že problémom môže byť nedostatok známok, aj keď učitelia si známky zrejme nejako nazbierajú. Slovné hodnotenia však medzi učiteľmi veľkú popularitu nemajú.

Minister zahraničných vecí sa už nachádza na Slovensku. Ivan Korčok teraz strávi dva týždne v karanténe, keďže prišiel zo Spojených štátov, kde dosiaľ pôsobil ako veľvyslanec.

Eurozóna sa tento rok prepadne do recesie, dôvodom je kríza spôsobená novým koronavírusom. Prvé odhady naznačujú, že výkon európskej ekonomiky klesne o dve percentá. Ak blokády a karantény potrvajú štyri mesiace, ratingová agentúra Standard & Poor's odhaduje, že pokles by mohol byť až desať percent.

Veľkú koralovú bariéru pri pobreží Austrálie zasiahla už tretia vlna blednutia za päť rokov. Odumieranie koralov spôsobuje nadmerná teplota morskej vody a úbytok koralov tentoraz postihol aj oblasti, ktoré neboli zasiahnuté predchádzajúcimi vlnami blednutia.

Odporúčanie

Dnes odporúčam trošku ľahšie čítanie z môjho obľúbeného magazínu The Atlantic. Óda na studené sprchu je skvelo a vtipne napísaným článkom o tom, ako sa človeku zmení deň, keď si ráno popri varení vody na čaj či kávu dá rýchlu, krátku, rannú studenú sprchu: niežeby som to niekedy skúšal. No čítanie je to veľmi pekné.

