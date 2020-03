Prileteli ďalší Slováci, v Brezne spustili donášku nákupov pre seniorov (fotogaléria)

Matovič potvrdil ďalších 43 prípadov.

27. mar 2020 o 14:10 TASR, Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. Na Slovensku pribudlo 43 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, celkový počet prípadov ochorenia COVID-19 stúpol na 269.

Informovali o tom premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Na bratislavskom letisku v noci pristál repatriačný let z Washingtonu. Lietadlo priviezlo z amerického Washingtonu aj Slovákov. Je to v poradí tretí prílet do Bratislavy od zákazu civilných letov, ktoré sú aj naďalej zakázané. Na palube lietadla z Washingtonu bolo podľa informácií od prepravcu takmer 300 ľudí nielen slovenskej národnosti.

Banskobystrický samosprávny kraj spustil službu donášky nákupov pre seniorov a ľudí z ohrozených skupín obyvateľstva pod heslom Staráme sa o starkých. Zatiaľ funguje pre ľudí v okresoch Brezno a Banská Bystrica.