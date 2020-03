Máte ísť na odber pre koronavírus? Prečítajte si, ako na to

Alpha medical bude testovať aj záujemcov.

27. mar 2020 o 21:40 Ján Krempaský

Pohľad do laboratória s tretím stupňom biologickej bezpečnosti vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, kde sa virológom podarilo izolovať prvé slovenské kmene nového koronavírusu SARS-CoV-2. (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Po dvoch týždňoch vyčkávania sa na Slovensku spúšťa masívne testovanie proti koronavírusu. Vo štvrtok štátne laboratória prvýkrát za jeden deň otestovali 912 vzoriek. Je to zhruba trojnásobok ich dovtedajšieho denného výtlaku.

Počet otestovaných vzoriek by sa mal v nasledujúcich dňoch ešte zvyšovať, keďže odbery vzoriek sa budú robiť pred každou nemocnicou na Slovensku. Spolu je ich 78. Ak by bola pri každom odbernom mieste zachovaná plánovaná denná kapacita 70 vzoriek, za deň by sa ich počet za celú krajinu mohol dostať až na číslo 5460.

Denne by podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) mali na Slovensku pribudnúť dve až tri odberné miesta. Ich zoznam bude priebežne zverejňovaný na stránke korona.gov.sk Okrem štátu budú odoberať vzorky aj súkromné laboratóriá a armáda.

Aj vďaka novým odberným miestam a zapojeniu súkromných laboratórií premiér Igor Matovič (OĽaNO) verí, že do týždňa bude denná testovacia kapacita 3000 a do desiatich dní okolo 4000 vzoriek.

Hoci štát hovorí, že sa budú odoberať vzorky len pacientom, ktorých pre podozrenie na ochorenie Covid-19 určí lekár, sieť súkromných laboratórií Alpha medical sľubuje, že bude testovať aj záujemcov bez príznakov. Predpokladá to aj najväčšia sieť súkromných laboratórií Medirex.

Vo štvrtok pribudlo na Slovensku 42 ľudí, ktorí sú infikovaní koronavírusom. Celkovo je ich 269. Dvaja z nich sa z nákazy vyliečili. Jedna žena, ktorá mala aj koronavírus, zomrela.

Adept so špeciálnym kódom

Na odber sa dostane iba pacient, ktorý má príznaky ochorenia Covid-19. Medzi smerodajné patrí hlavne teplota nad 38 stupňov Celzia a suchý kašeľ.

Ak má niekto takéto príznaky alebo bol v kontakte s nakazenou osobou, zavolá na jednu z telefonických liniek Úradu verejného zdravotníctva, pre každý kraj zriadili samostatnú. Ich zoznam sa nachádza tiež na webe korona.gov.sk.

"Operátori ho prevedú sériou otázok," hovorí minister o postupe, ktorým prejde človek s podozrením na koronavírus, keď zavolá na jedno z týchto čísel.

"V prípade, že bude vyhodnotený ako potenciálne pozitívny, dostane špeciálny kód. Na základe kódu môže byť zrealizovaný odber," pokračuje Krajčí. Zatiaľ nie je jasné, ako presne bude špeciálny kód vyzerať. Pacient však o tom bude musieť informovať svojho všeobecného lekára.

Test na koronavírus Robí sa výter z úst a nosa.

Pred výterom musí človek zakašľať.

Výter sa robí tampónmi, ktoré sa následne ponoria do tekutiny v skúmavke, ktorá sa zavrie zátkou.

Výsledok klasického testu je po šiestich hodinách.

Odber sa má robiť pred všetkými 78 nemocnicami.

Koho na odber pošle lekár, neplatí nič.

Záujemcovia o otestovanie zaplatia najmenej 48 eur.

Na odber vzorky sa nebude môcť vybrať sám, ale budú ho z odberového miesta kontaktovať. "Bude objednaný na konkrétnu hodinu," vraví minister.

Minister aj súkromné laboratóriá však odporúčajú, aby všetci, ktorí môžu, prišli svojím autom. Šéf Alpha medical Peter Lednický vraví, že v takom prípade nebude musieť človek ani vyjsť z auta. Odber mu spravia cez bočné okno vozidla. Kto však nebude môcť prísť autom, po toho príde zdravotná dopravná služba. "Osobne som zástancom toho, aby ľudia, ktorí sú podozriví, nechodili hromadnou dopravou," odrádza Krajčí od tohto spôsobu dopravy na odberové miesto.

Aby nebol výsledok odberu falošne negatívny, adept na odber si pred ním nemá umývať zuby a aspoň tri hodiny pred ním nemá jesť. Odber sa robí dvoma špajdľami, na ktorých konci je tampón. Nimi sa urobí výter z úst a nosa. Pred odberom však bude musieť človek zakašľať a vyčistiť si nos.

Odber budú zrejme robiť aj zdravotníci z nemocníc. Minister však poznamenáva, že to "musia odobrať ľudia, ktorí sú na to trénovaní, aby to urobili správne".

Za odber nebude človek s podozrením na koronavírus, ktorého naň pošle lekár, platiť nič. Náklady 48 eur pokryjú zdravotné poisťovne, ktoré rokujú so štátom o možnosti preplatenia. V sume je už aj dovoz vzoriek na testovanie, ktoré budú robiť súkromné laboratóriá.

O výsledku testov nebudú ako doteraz informovaní len ľudia s pozitívnym výsledkom, ale všetci. Šéf Alpha medical predpokladá, že to bude do 48 hodín. Kto bude pozitívne testovaný, bude musieť ísť do karantény a liečiť sa.

Do nemocníc sa dostanú len pacienti s vážnymi komplikáciami. Napríklad so zápalom pľúc. Momentálne je z 269 pacientov nakazených koronavírusom jeden vo vážnom stave.

"Jeden pacient je v kritickom stave. Je na umelej ventilácii," povedal o ňom Krajčí. Ide podľa neho o pacienta v rizikovom veku. Znamená to, že má viac ako 65 rokov. Vo vekovej kategórii nad 70 rokov je podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva až 43 percent pacientov, ktorým hrozia pri nákaze vážne komplikácie.

Jedným z 269 pacientov, ktorého vo štvrtok identifikovali súkromné laboratóriá, je vodič, ktorý rozvážal potraviny. Prišiel preto do kontaktu s veľkým množstvom ľudí.

Premiér včera vysvetlil, že práve v takýchto prípadoch chce štát využiť lokalizovanie ľudí cez mobily, čo pred dvoma dňami schválil parlament. Matovič priznal, že systém lokalizácie ešte nie je na to úplne technicky doladený.

Avšak keď sa to podarí, štát chce informovať všetkých ľudí, s ktorými napríklad tento vodič prišiel do kontaktu, aby sa dali otestovať, lebo môžu byť nakazení koronavírusom.

"Pozor, s týmto človekom ste prichádzali dennodenne do kontaktu. Choďte, prosím vás, a dajte sa vyšetriť. Dostane indikované vyšetrenie a dostane ho zadarmo," vraví premiér.

Matovič nevylučuje, že sa takíto ľudia budú automaticky testovať, aby sa zabránilo šíreniu infekcie medzi obyvateľstvom. Tento systém sa osvedčil napríklad v Singapure alebo na Taiwane.

Budú testovať aj záujemcov

Popri ľuďoch podozrivých z ochorenia Covid-19 chce Alpha medical testovať aj záujemcov, ktorí nemajú príznaky. Keď sa o to firma minulý týždeň na odporúčanie hygienikov prvýkrát pokúsila, expremiér Peter Pellegrini (Smer) jej to hneď zatrhol.

"Žiadam súkromné spoločnosti, aby nemíňali sety na detailné testy pre samoplatcov, ktorí si pre svoje pohodlie chcú dať otestovať seba alebo celú rodinu," povedal vtedy.



Na rozdiel od Pellegriniho Matovič nemá principiálne problém s tým, aby súkromné laboratóriá po tom, ako splnia "kvóty" pre štát, testovali aj iných záujemcov.



"Testovanie pre samoplatcov bude umožnené v rámci zostávajúcej kapacity, ktorú nevyužije štát," vraví šéf Alpha medical Lednický.

Záujemcovia sa podľa neho budú môcť objednávať cez portál lab.online. "Kde si môžu vybrať termín a odberné miesto a zaplatiť za test," vysvetľuje šéf firmy.

Minulý týždeň záujemcovia o testovanie platili 30 eur. Teraz to podľa Lednického bude viac, lebo cena testovacieho materiálu ide prudko hore. Alpha medical cenu za testovanie ešte nestanovil, ale vraj to bude najmenej 48 eur.