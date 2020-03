V prednostných nákupoch pre seniorov je chaos, obchodníci pokyny stále nemajú

Úrad verejného zdravotníctva čaká s pokynmi na krízový štáb.

27. mar 2020 o 20:59 Peter Kováč

BRATISLAVA. Je piatkové predpoludnie a v malých potravinách na zvolenskom sídlisku Západ vykladá na pokladničný pult niekoľko základných potravín staršia pani s modrým rúškom. Pri kase musí chvíľu počkať, pred ňou totiž ešte stoja dvaja ďalší zákazníci v mladšom veku.

Napriek tomu, že už v najbližších dňoch by do platnosti mala vstúpiť povinnosť špeciálneho časového pásma určeného pre seniorov, zákazníci na novinku príliš nedbajú. Prekvapení sú aj pri otázke, prečo svoj nákup neodložili na neskôr a prišli práve v čase medzi deviatou a dvanástou, ktorá má byť určená pre seniorov. Práve tí sú v čase šírenia koronavírusu najohrozenejší.

„Počula som o tom opatrení, no ani mi to dnes nenapadlo. Pred víkendom som chcela nakúpiť čím skôr, pretože neskôr k večeru tu už bude určite plno,“ vysvetľuje jedna zo zákazníčok Ivana Gašparová.

Podobne reaguje aj Vladimír Stehlík, ktorý nakupuje v neďalekej prevádzke Billa. Hoci tá ma oznam o pásme pre seniorov vylepený už pri vstupe do predajne, prichádzajúci zákazníci si ho zväčša ani nevšimnú. V predpoludňajšom čase vidno medzi regálmi všetky vekové kategórie a seniorov je len minimum.

„Videl som v správach, že by sme my starší mali chodiť v týchto časoch. Pre mňa to nič nemení, aj predtým som takto nakupoval. Teraz však chodím von čo najmenej,“ vysvetľuje 71-ročný Ján Drábik. To, že v obchode stále vidno aj mladších, im nezazlieva a vraví, že nebyť nariadení, možno by ich bolo v tomto čase v obchode ešte viac.

„Nie každému možno vyhovujú tie časy,“ dodáva Drábik.

Rovnako zhovievavé sú zatiaľ aj predavačky, podľa ktorých majú doterajšie usmernenia skôr odporúčací charakter.

Povinné časové pásma na nákupy seniorov, ale aj meranie teploty pri vstupe do obchodov či ich zatváranie v nedeľu ohlásil premiér Igor Matovič už v utorok. Opatrenia by mali vstúpiť do platnosti v najbližších dňoch, no na presný termín sa zatiaľ čaká. Pre chýbajúce presné pokyny mali obchodníci ešte v piatok nejasno v tom, ako sa s novinkami vyrovnajú.

Na pokyny sa čaká do poslednej chvíle

Problémom je nedostatok teplomerov, ktorými by obchodníci kontrolovali prichádzajúcich zákazníkov, ale aj presné usmernenia na prednostné nákupy starších.

Nejasno je napríklad v tom, či bude počas troch hodín vyhradených pre nich úplne odoprený vstup ostatným ľuďom. V menších obchodoch, ktoré mávajú počas sobôt často otvorené len doobeda, by tak ľudia do 65 rokov cez víkend zrejme vôbec nenakúpili.

Opatrenia v obchodoch povinne zatvorené obchody v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (platí od tohto týždňa),

za účelom sanitárneho dňa (platí od tohto týždňa), vstup len s rúškom , ktorého nosenie je povinné všade na verejnosti,

, ktorého nosenie je povinné všade na verejnosti, vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov od 9.00 h do 12.00 h, a to od pondelka do soboty (na termín zavedenia sa čaká),

od 9.00 h do 12.00 h, a to od pondelka do soboty (na termín zavedenia sa čaká), povinné meranie telesnej teploty pri vstupe - okrem obchodov aj v nemocniciach či ďalších priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí (na termín sa čaká).

„Stále čakáme na oficiálne informácie v tomto smere,“ vraví hovorca Lidla Tomáš Bezák.

Zástupcovia prevádzok Terno a tiež Coop Jednota sa zhodujú na tom, že nariadenie bude mať zmysel len vtedy, ak sa bude rešpektovať stopercentne.

„Seniori by mali mať výhradný, teda nie prednostný vstup do predajne od 9.00 do 12.00 h,“ vraví Branislav Lellák z Coop Jednoty. Upozorňuje, že v prípade potreby a nerešpektovania pravidiel budú zrejme zamestnanci nútení volať na pomoc mestskú či štátnu políciu.

Ako však v obchodoch prídu na to, kto má nad 65 rokov a kto nie? Kontrolu občianskych si sami predstaviť nevedia.

„Je na našich zákazníkoch, aby túto výzvu rešpektovali, dodržiavali,“ vraví marketingový riaditeľ Terno Marek Koštrna.

Aj tieto podrobnosti by mal Úrad verejného zdravotníctva vydať v podrobnom nariadení, ktoré však zatiaľ ešte nevzniklo.

“ Ak by sa naozaj chcelo, aj teplomery sa zabezpečia. Každá druhá domácnosť má doma digitálny teplomer, ktorým by sa teplota dala merať. Možno sa stačí niekedy opýtať zamestnancov, či nie sú ochotní doniesť ich z domu. „ Igor Matovič, premiér

„Čakáme na ďalšie rozhodnutia ústredného krízového štábu,“ vysvetľovala v piatok hovorkyňa úradu Dáša Račková.

Nariadenia pre obchodníkov mali byť jedným z bodov rokovania štábu na jeho piatkovom zasadnutí, ktoré sa začínalo podvečer. Pôvodne sa pritom očakávalo, že nové opatrenia by mali vstúpiť do platnosti už po víkende.

Matovič už pred začiatkom rokovania štábu avizoval, že obchodníkov zrejme čakajú aj ďalšie novinky.

„Je veľmi veľký predpoklad, že po dnešnom (piatkovom) krízovom štábe pribudnú nové opatrenia, ale nechcem hovoriť vopred,“ povedal Matovič.

Nereálne nariadenia

Otázne je zatiaľ aj to, koľko obchodníkov sa vôbec dokáže pripraviť na sprísnené podmienky predaja. Aj tesne pred piatkovým rokovaním totiž zástupcovia obchodníkov trvali na tom, že napríklad meranie teploty každého zákazníka je nevykonateľné. Na trhu totiž nie sú vhodné teplomery.

„Rovnako si nevieme predstaviť, že by zamestnanci obchodov mali vykazovať zákazníkov z predajní, ak porušia tieto nariadenia,“ upozornil Martin Krajčovič, ktorý je predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Za príklad dáva iné štáty v Európe, kde na dodržiavanie mimoriadnych opatrení dohliada polícia či armáda, a nie samotní obchodníci.

Matovič pritom už začiatkom týždňa vravel, že kontrola nariadení pre obchody bude prísna a že štát je pripravený dať zavrieť nespolupracujúce prevádzky do konca epidémie.

Napriek výhradám k nedostatku teplomerov či komplikovanom predaji pre seniorov však reťazce zdôrazňujú, že mnohé opatrenia robia aj nad rámec tých povinných. Lidl aj Billa pristúpili k inštalácii plexiskiel pri pokladniciach a zdôrazňujú aj potrebu rozostupov medzi zákazníkmi.

„V najbližších dňoch budeme inštalovať nálepky na zem o dodržiavaní dvojmetrových rozstupov nielen pri pokladniciach, ale aj pri pultoch s lahôdkami a mäsom,“ povedala hovorkyňa Billy Kvetoslava Kirchnerová.