Hlivák je v domácej karanténe, opatrenia dodržiaval od času predpokladanej nákazy

Predsedovi ÚVO spolu s jeho manželkou potvrdili pozitívne testy na ochorenie COVID-19.

30. mar 2020 o 18:31 TASR

BRATISLAVA. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorému v nedeľu (29. 3.) spolu s jeho manželkou potvrdili pozitívne testy na ochorenie COVID-19, dodržiaval od momentu predpokladaného nakazenia všetky bezpečnostné opatrenia a pohybu vonku medzi ľuďmi si nie je vedomý.

Na sociálnej sieti o tom informoval starosta bratislavskej mestskej časti Vajnory Michal Vlček.

S Hlivákom v pondelok telefonoval, keďže šéf ÚVO býva v tejto mestskej časti Bratislavy.

Starosta verejnosť informoval, že Hlivák je v domácej karanténe a liečbe. "Našťastie je priebeh ochorenia mierny," povedal Vlček s tým, že vo Vajnoroch k pondelku evidujú tri osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Hlivák o svojej situácii informoval mailom všetkých zamestnancov ÚVO, rovnako aj predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO).

"Osoby, ktoré prišli v období do 12. marca s predsedom do kontaktu a do dnešného dňa sa im prejavili nejaké príznaky predmetného ochorenia, je v záujme ich vlastného zdravia, aby sa išli otestovať," informovala v nedeľu TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.