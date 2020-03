Minúta po minúte: Počet obetí koronavírusu v USA prekonal tritisíc

Na Slovensku je potvrdených 336 prípadov nákazy.

31. mar 2020 o 6:42 (aktualizované 31. mar 2020 o 8:11)

Pandémiu koronavírusu sledujeme minútu po minúte:

8:11 Mexiko vyhlásilo stav zdravotnej núdze a zaviedlo prísnejšie opatrenia. Stalo sa tak po tom, ako počet prípadov nákazy v krajine presiahol 1000 a výrazne sa zvýšil aj počet úmrtí.

7:50 V Číne pribudlo 48 nových prípadov nákazy a ďalších päť úmrtí na chorobu COVID-19. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok Národnou zdravotníckou komisiou. Všetky nové prípady infekcie sú "dovezené".

7:41 Koronakrízou trpí aj holandský kvetinový priemysel. Poľnohospodárska a záhradnícka organizácia odhaduje škody na celom domácom poľnohospodárskom priemysle spôsobené koronavírusom na päť miliárd eur.

7:33 Do Rakúska priletelo charterovými letmi vyše 200 zahraničných zdravotníkov z Rumunska a Bulharska. Ich úlohou je zabrániť vzniku nedostatku zdravotníckeho personálu v čase, keď krajina bojuje s pandémiou. Rakúske zdravotníctvo je závislé od zdravotníkov zo strednej východnej Európy.

7:20 Austrália zaznamenala spomalenie v počte nových potvrdených prípadov. Úrady však zároveň vyzvali obyvateľov, aby naďalej dodržiavali bezpečný odstup a nemysleli si, že epidémia sa končí.

7:00 Obchodníci v čínskom Wu-chane postupne otvárajú obchody, ale zákazníkov je pomenej. Ľudia v metropole boli takmer dva mesiace doma v prísnej karanténe.

6:33 Pondelok bol v USA doteraz nejsmrtelnějším dňom pandémie. Počet obetí koronavírusu prekonal 3000, nakazených je viac ako 163-tisíc ľudí.

6:30 SARS-CoV-2 si v Moskve vyžiadal životy štyroch pacientov. Vo všetkých prípadoch išlo o staršie osoby s inými zdravotnými problémami.

6:27 Irán v rámci boja proti pandémii zakáže od apríla vydávanie tlačených novín a časopisov.

"So zámerom účinne implementovať plán na zníženie spoločenských kontaktov, prijatý ministerstvom zdravotníctva, nebudú od 8. apríla vydávané žiadne tlačené noviny a budú dostupné iba v internetovej podobe," uviedol hovorca iránskeho ministerstva vnútra.

6:16 Rusko poslalo do USA lietadlo so zdravotníckym zariadením. "Musím povedať, že s mnohými krajinami máme skvelé vzťahy. Čína nám niečo poslala. Rusko nám poslalo naozaj veľmi veľké lietadlo plné vecí. Zdravotníckeho zariadenia. Je to veľmi pekné," uviedol prezident Trump.

6:10 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jeho rodina a personál mali negatívny test na koronavírus.

Informoval o tom úrad premiéra s tým, že Netanjahu "zostane v karanténe, pokým nedostane inštrukcie od ministerstva zdravotníctva".

6:05 Neexistuje dôkaz o tom, že by rúška na tvár nosené ľuďmi na verejnosti mali pozitívny vplyv v boji proti šíreniu nákazy.

Vyhlásil to na tlačovej konferencii v Ženeve šéf núdzových operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan. "V skutočnosti existuje niekoľko dôkazov, ktoré naznačujú opak," povedal.

6:00 Dobré ráno, vitajte na sme.sk, pokračujeme v sledovaní koronavírusovej pandémie.