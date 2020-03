Zastupiteľstvá môžu počas pandémie rokovať a hlasovať online

Rezort vnútra obmedzí prijímanie žiadostí o vydanie niektorých dokladov, rozhodla vláda.

31. mar 2020 o 16:23 SITA

BRATISLAVA. Rokovanie obecných zastupiteľstiev a zastupiteľstiev vyšších územných celkov sa môžu počas krízovej situácie spojenej so šírením koronavírusu uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Uvádza sa to v návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením Covid-19, ktorý dnes odobrila vláda.

Alternatívne rokovania, prerušené lehoty

„Návrh zákona je súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti ministerstva vnútra. Obsahom navrhovaných zmien je v oblasti územnej samosprávy umožniť počas krízovej situácie alternatívne spôsoby rokovania obecného (mestského) zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja a prerušiť plynutie niektorých lehôt, v oblasti živnostenského podnikania skrátiť minimálnu lehotu na pozastavenie živnosti, predĺžiť platnosť niektorých dokladov vydávaných v pôsobnosti ministerstva vnútra, a tiež odložiť plnenie niektorých povinností na úseku evidencie vozidiel,“ uvádza sa v predkladacej správe návrhu zákona.

Ak z technických dôvodov nie je možné na rokovaniach zastupiteľstiev využiť technológie, rokovanie podľa návrhu možno uskutočniť aj bez účasti verejnosti.

Hlasovanie v súvislosti s krízou

Z daného rokovania sa následne vyhotoví záznam, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

Obecné zastupiteľstvo môže počas krízovej situácie podľa návrhu prijať uznesenie aj korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov, týka sa to však len prípadov bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie alebo záležitostí, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.

Obmedzenia na vydávanie dokladov

Návrh zákona takisto deklaruje, že rezort vnútra môže počas mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie občianskych preukazov, cestovných pasov, vodičských preukazov alebo napríklad zbrojných preukazov.

Platnosť starých občianskych alebo vodičských preukazov sa tak v priebehu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu automaticky predĺži do obdobia po skončení krízovej situácie.

„Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19, alebo ktorého platnosť by skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,“ uvádza sa v návrhu.

Vyššie pokuty za nedodržiavanie nariadení

Rezort vnútra tiež v rámci zákona navrhuje zvýšiť pokutu v blokovom konaní za priestupky na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnej situácie na 1000 eur.

„Konkrétne sa to týka priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva,“ uvádza rezort.

Pokuty za takéto priestupky by podľa návrhu mohli ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné (mestské) polície.

Návrh zákona by sa podľa ministerstva mal v parlamente prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.