Dobré ráno: Poslanec Robert Fico prišiel o ochranku

Prečo mal ochranu, aj keď na ňu roky nemal nárok.

31. mar 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

Označovali to tak trochu za papalášizmus. Nový minister vnútra Roman Mikulec však rozhodol, že Robert Fico už bude bez ochranky.

Prečo vlastne poslanec Fico nejakú ochranku mal, keď premiérom nie je roky, pred čím ho vlastne chránila a čo naozaj robila?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Nová prognóza Inštitútu zdravotnej politiky je optimistickejšia, ale analytici odhadujú, že nákaza koronavírusom potrvá na Slovensku dlhšie s vrcholom začiatkom júla a nakoniec sa môže nakaziť takmer 170-tisíc ľudí. Zabrali vraj prísne opatrenia a disciplínu, s akou ich ľudia u nás dodržiavajú.

Novozvolení poslanci by mali koaličnú dohodu podpísať niekedy tento týždeň, počas parlamentnej schôdze. Tvrdí to premiér Igor Matovič, ktorý pôvodne plánoval tieto podpisy na minulý týždeň. Následne by koaličnú dohodu mali zverejniť.

Troch živnostníkov, ktorých obvinili zo zavinenia výbuchu plynu v prešovskej bytovke, mali včera prepustiť z väzby. Rozhodol o tom senát krajského súdu. Trestné stíhanie síce nie je zrušené, momentálne však kvôli koronavírusu stojí.

Aj taxislužba Bolt sa pridáva k doručovaniu a rozvozu jedla a v Bratislave spúšťa službu Bolt Food. Taxikári by mali voziť hotové jedlo z reštaurácii aj doručovať potraviny. Zákazníci si však musia stiahnuť novú aplikáciu, platí sa kartou a odovzdávka jedla prebehne bez kontaktu: vodič nechá jedlo či potraviny na dohodnutom mieste.

Nová štúdia Milánskej univerzity naznačuje, že až tretina nakazených Talianov novým koronavírusom mala problémy s čuchom a chuťou. Na tieto problémy vedci narazili najmä u mladších a u žien. Pri ľahších prípadoch sa tieto poruchy zmyslov objavovali až pred vyliečením, u ťažších prípadov už v počiatočnej fáze infekcie.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je na zajtra, teda na štvrtok 2. apríla. Ak ešte nemáte o piatej podvečer program, naši kolegovia nachystali videokonferenciu na tému Ako vo firmách reagovať na krízu vyvolanú epidémiou. Ak teda máte firmu, ste remeselník alebo drobný živnostník, hostia z biznisu vám môžu poradiť, ako zaviesť krízové riadenie, ako a aké prijímať rozhodnutia, ako chrániť značku aj svojich zamestnancov či ako sa chrániť pred platobnou neschopnosťou. Prenášať budeme konferenciu zajtra o 17:00 na SME a na kanáli denníka SME na YouTube.

