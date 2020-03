Matovič o mape chorých: Atmosféra nepraje podrobnejším dátam

Právnik zverejnenie dát kritizuje. Chorých nemajú strážiť susedia, hovorí.

31. mar 2020 o 21:53 Adam Valček

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa zastal zverejňovanie podrobnejších dát o pacientoch s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19.

„Kým to nie sú konkrétne osobné údaje, do úrovne popisného čísla, z ktorých by si ľudia domysleli, kto z vchodu je testovaný pozitívne, tak dovtedy je to v poriadku. Aby ľudia približne vedeli, kde na Slovensku je choroba rozmiestnená,“ povedal v utorok Matovič.

Ešte v pondelok podvečer sa začala internetom šíriť mapa s údajmi o chorých, obsahovala aj názvy ulíc, vek, pohlavie alebo dátum testovania.

Meno ani číslo domu tam neboli, ale v prípade malých obcí alebo uzatvorených susedstiev je možné, že pacientov identifikujú susedia alebo známi už na základe veku a lokality.

Dáta stiahli, iba dočasne