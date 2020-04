Združenie občanov kritizuje novelu zákona o obciach, ohrozuje vraj demokratické fungovanie

Novela má umožniť mestám a obciam rokovania na diaľku.

1. apr 2020 o 10:25 SITA

BRATISLAVA. Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení ohrozí demokratické fungovanie obcí.

Uviedlo to v tlačovej správe Združenie občanov miest a obcí Slovenska, ktorú agentúre SITA zaslal Peter Uhlár, predseda združenia.

Na tak rázny zásah nie je dôvod

Novelu zákona, ktorú pripravilo Združenie miest a obcí Slovenska, v utorok 31. marca schválila vláda a počas týždňa ju v skrátenom legislatívnom konaní prerokuje parlament.

Novela má umožniť mestám a obciam rokovania na diaľku a hlasovanie „per rollam“, teda bez fyzickej prítomnosti poslancov, prostredníctvom pošty či e-mailu. Opatrenia súvisia s aktuálnou situáciou a šírením nákazy koronavírusu.

Podľa predsedu Petra Uhlára je to nesprávny a demokraciu ohrozujúci krok. ZOMOS o svojich výhradách informovalo v liste poslancov aj ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).

„Nie je dôvod na takýto rázny zásah do práv občanov a do fungovania demokratických princípov v samospráve. Samozrejme, že si uvedomujeme, že je mimoriadna situácia, no stále existujú menej drastické spôsoby, ktoré zostanú transparentné, umožnia diskusiu a verejnú kontrolu celého procesu,“ povedal Uhlár.

Predseda zastáva názor, že mestá a obce by mohli zasadať aj prostredníctvom videokonferencií a vyhotovovať z nich videozáznamy, ktoré by následne boli prístupné verejnosti.

Navrhujú záznamy videokonferencií

Združenie vyzvalo poslancov parlamentu, aby zmenu zákona, ktorá umožní hlasovanie v neprítomnosti prostredníctvom korešpondencie, neumožnili.

Naopak, navrhuje, aby sa do zákona zaviedla povinnosť obcí zhotoviť a zverejniť záznamy z videkonferenčných rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev, rovnako aj lehoty na ich zverejnenie.

Zástupcovia to považujú za najlepší spôsob zabezpečujúci transparentný a demokratický proces fungovania miest a obcí aj v čase mimoriadnej situácie.

ZOMOS je občianske združenie, ktorého cieľom je zapájať občanov do rozhodovania samospráv.

Jeho cieľom je budovanie transparentnosti a efektívneho fungovania samospráv prostredníctvom aktívnej podpory miestnych občanov, ich vzdelávaním a pomocou pri riešení problémov.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj ZMOS, správu bude aktualizovať.