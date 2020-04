Poslanci zatiaľ koaličnú dohodu nepodpísali. Je to technikália, tvrdí Matovič

Zdôraznil, že dohoda je platná.

1. apr 2020 o 12:08 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Ani jeden poslanec Národnej rady SR ešte nepodpísal koaličnú dohodu.

V stredu to povedal premiér Igor Matovič, ktorý po podpise dohody koaličnými partnermi avizoval, že by chcel, aby sa k podpisu pridali aj koaliční poslanci.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Na Slovensku pribudlo 37 prípadov, najmladší má päť rokov Čítajte

Podľa vlastných slov to teraz nerieši a má iné priority, pripustil, že poslanci napokon dohodu možno neodpíšu.

"Je to technikália, osobne to neriešim. (...) Mám iné priority, je to čerešnička na torte," povedal v tejto súvislosti Matovič. Za základ označil, že dohodu podpísali predsedovia koaličných strán. Zdôraznil, že dohoda je tak platná.

Premiér dodal, že poslancom chceli dať možnosť koaličnú dohodu podpísať. Podľa jeho slov by tak mohli urobiť vo štvrtok.

Na otázku, či chcú dohodu podpísať všetci poslanci, odpovedal, že to nerieši. Pripustil, že pre hygienické opatrenia a ďalšie okolnosti by napokon poslanci dohodu vo štvrtok podpísať nemuseli.