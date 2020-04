Počas blackoutu by platil výnimočný stav a vojenská disciplína, vyhlásil Matovič

Dočasná situácia by podľa neho pomohla ekonomike.

1. apr 2020 o 12:31 TASR

BRATISLAVA. Vypnutie Slovenska, tzv. blackout, si premiér Igor Matovič predstavuje ako výnimočný stav počas niekoľkých týždňov.

Na minimum by sa znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie.

Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.