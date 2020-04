Sulík aj Pellegrini sú zásadne proti blackoutu. Reakcie politikov

S možnosťou dočasného výnimočného stavu operuje premiér Matovič.

1. apr 2020 o 13:17 (aktualizované 1. apr 2020 o 16:39) TASR, SITA

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku.

Ako uviedol v stredu na tlačovej konferencii, prísnymi nariadeniami sa podarilo znížiť mobilitu na Slovensku o 70 percent. Blackoutom by sa mohla znížiť o 90 percent.

Ak by sa na tom podľa premiéra spoločnosť dohodla, bolo by dobré, aby o tom bola informovaná niekoľko týždňov dopredu.

Richard Sulík, minister hospodárstva

Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík je zásadne proti experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku.

Za takýto experiment označil návrh premiéra Igora Matoviča o vypnutí Slovenska, tzv. blackoutu, čiže výnimočnom stave počas niekoľkých týždňov.

"Pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje - typu 1000 mŕtvych denne ako v Taliansku - som zásadne proti takýmto experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku," reagoval Sulík.

Peter Pellegrini, podpredseda parlamentu

Podpredseda parlamentu a expremiér Peter Pellegrini (Smer) vyzval koaličných partnerov, aby zastavili experiment v podobe tzv. "vypnutia Slovenska".

Matovič sa podľa Pellegriniho pokúša týmto návrhom o marketingové hry, upozorňuje tiež na riziko drastického vplyvu na ekonomiku.

Rizikom na zavedenie tzv. blackoutu je podľa Pellegriniho drastický dosah na ekonomiku, ktorá je už teraz ťažko skúšaná dôsledkami pandémie na celom svete.

Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu

Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) s návrhom nesúhlasí.

Jej strana nie je za to, aby štát úplným zastavením krajiny zhoršoval už i tak zlú ekonomickú situáciu a psychický stav ľudí.

Vírus by sa podľa Remišovej objavil aj po "vypnutí" krajiny. V tejto situácii musí podľa nej zabrať predovšetkým štát, pričom tvrdí, že na svete je viacero príkladov krajín, ktoré zvládli nákazu aj s menej prísnym režimom ako Slovensko.

Keďže Slovensko je veľmi otvorená ekonomika, pohyb potravín a dôležitých tovarov cez hranice nemôžeme podľa Remišovej zastaviť.

Ivan Mikloš, bývalý minister financií

Vypnutie Slovenska, tzv. blackout sa nepozdáva bývalému ministrovi financií Ivanovi Miklošovi.

Upozorňuje, že takéto opatrenie by malo enormné priame aj nepriame ekonomické dôsledky.

V súčasnej situácii sa mu zdá najrozumnejším riešením čo najrýchlejšie sa pripraviť na zvládnutie narastajúceho počtu nakazených, najmä tých s ťažkým priebehom choroby.

Mikloš zdôraznil, že dnes nikto s istotou nevie, čo funguje a čo nie.

Ak by vláda nariadila vypnutie všetkého, čo podľa Mikloša nie je na tri týždne nevyhnutné na prežitie, malo by to enormné nielen priame, ale aj nepriame ekonomické dôsledky.

Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér

Nápad verejne špekulovať o plošnom, celoštátnom "blackoute" považuje bývalý premiér Mikuláš Dzurinda za neadekvátny a nemiestny.

Dzurinda dodal, že ak bude tzv. blackout potrebné urobiť, nech ho urobí, ale nech je prísne lokálny.

"Tam, kde sú ohniská infekcie, nie plošne," zdôraznil expremiér.

Pripomenul, že vláda má v takýchto záležitostiach konať na základe a po dôkladnej porade s odborníkmi, profesionálmi v príslušnej oblasti.

"Nie sa schovávať za pochybné 'referendá'. Emócie ľudí treba tlmiť, nie podnecovať," doplnil Dzurinda.

Hnutie Sme rodina

Hnutie Sme rodina by sa pravdepodobne prikláňalo k návrhu tzv. blackoutu, čiže "vypnutia Slovenska".

Chce si však preštudovať ďalšie podrobnosti.

"Na základe údajov, ktoré máme v tejto chvíli k dispozícii, by sme sa pravdepodobne prikláňali k variantu blackoutu. A to z toho dôvodu, aby sme sa čo najrýchlejšie mohli vrátiť do normálneho režimu. Konečné vyjadrenie však strana poskytne až po preštudovaní ďalších podrobností," povedala hovorkyňa hnutia Michaela Jurcová.