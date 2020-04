Nepôjdete ani von so psom, tak si Matovič predstavuje vypnutie Slovenska

'Blackout' by mohol trvať tri až štyri týždne.

1. apr 2020 o 20:24 Tomáš Vašuta, Daniela Hajčáková, Ján Krempaský

BRATISLAVA. Prevažná väčšina ľudí by musela zostať doma. Nemohli by ísť ani len von so psom. V podstate by fungovali len zásobovacie a záchranné služby, ktoré by ľuďom dodávali stravu a základné potreby. Tento stav by trval najmenej tri týždne.

Anketa:

Súhlasíte s blackoutom na Slovensku? Áno 680 Nie 2125 Hlasovalo: 2805

Hlasovanie otvorené:

od: 01.04.2020 14:12

Približne takto si premiér Igor Matovič (OĽaNO) predstavuje "blackout" - vypnutie Slovenska. Nádeja sa, že keby ho krajina podstúpila, vykynožil by sa nový koronavírus a ľudia by sa mohli vrátiť do normálu a naštartovať ekonomiku.

Ak sa Slovensko nezastaví, s nákazou sa podľa Matoviča bude pri pomerne tvrdých opatreniach trápiť možno až do budúceho roka.

Iné krajiny vraj v tom čase budú mať dávno naštartovanú ekonomiku, hoci za to stovky ľudí zaplatia životom, lebo počas epidémie v tých krajinách zomrú, hovorí premiér.

Za príklad dáva Matovič čínsku provinciu Wu-chan, ktorá "blackout" urobila a šírenie vírusu, zdá sa, zastavila. O podobné vypnutie krajiny sa podľa šéfa Slovenskej spoločnosti infektológov Pavla Jarčušku snaží aj maďarský premiér Viktor Orbán. "Len to tak nenazýva," hovorí Jarčuška.

Na spustení "blackoutu" chce premiér Matovič hľadať celospoločenskú zhodu v prieskume. Odmietol odpovedať, ako ho chce urobiť.

Jasné nie je ani to, kedy by chcel krajinu zastaviť. Matovič naznačil len toľko, že by to malo byť pred letom, ako príklad uviedol 1. máj. Rozhodnutie by podľa neho malo padnúť do dvoch týždňov.

Podporu pre "blackout" chce premiér hľadať aj medzi politikmi. Šéf koaličnej strany SaS Richard Sulík úplné zastavenie krajiny odmietol. Podobne sa vyjadrila aj prvá podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Proti je aj najsilnejšia opozičná strana Smer.

Nadšenie pre "blackout" neprejavujú ani odborníci. Túto Matovičovu myšlienku najviac podporuje infektológ Jarčuška. "Z epidemiologického hľadiska je to presne to, čo urobila Čína a dokázala nad infekciou vyhrať," vraví.

Skeptickí sú však ekonómovia. Napríklad Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied vraví, že ekonomika krajiny sa nedá vypnúť zo dňa na deň a problém by mohol byť aj s jej opätovným naštartovaním.

Slovensko - ostrovček nádeje

"Nenahovárajme si, že budeme úplne najväčší frajeri na svete, že sa u nás všetci iba nakazia, ale nikto nezomrie," povedal v utorok premiér k svojej vízii na zastavenie krajiny.