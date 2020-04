Dobré ráno: Mapa nakazených je podľa Matoviča v poriadku. Dá sa ísť aj ďalej, hovorí

Mapa koluje internetom od pondelka.

1. apr 2020 o 23:30 Adam Valček, Nikola Bajánová

Okrem presného mena tam nájdete asi všetko. Vek, rod, ulicu, dátum pozitívneho výsledku a súradnice.

Od pondelka sa na internete dá nájsť mapa nakazených Slovákov a Sloveniek novým koronavírusom.

Zverejnenie dát má pritom na svedomí samotný štát. Zatiaľ čo hlavne IT odborníci takýto postup veľmi kritizujú, premiér v tom problém nevidí a spolu s hygienikmi odkazuje, že je to pre našu vlastnú bezpečnosť.

Ide teda o otvorené dáta v prospech našej spoločnosti? A nemôžu sa takéto informácie obrátiť práve proti zámeru chrániť nás?

Nikola Bajánová sa pýta investigatívneho reportéra denníka SME Adama Valčeka.

Krátky prehľad správ

To, či vláda vypne štát, by mohlo byť jasné už do dvoch týždňov. Premiér Igor Matovič zároveň priblížil, ako by čoraz častejšie spomínaný blackout mohol vyzerať. Na minimum by sa znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Richard Sulík varuje, že by išlo o likvidačný experiment. Zároveň Matovič informoval, že obyvateľov rómskych osád budú testovať za pomoci vojenských lekárov.

Počet nakazených koronavírusom sa zvýšil o 37. Minister zdravotníctva Marek Krajčí zároveň povedal, že až v pondelok by malo byť jasné, či pacient z Bojníc zomrel na COVID-19 alebo mal zápal pľúc z iného dôvodu. O pacientovi sa hovorí ako o možnej prvej obeti pandémie na Slovensku.

Minister školstva Branislav Gröhling zaplatí pokutu za to, že v utorok na Úrade vlády predstúpil pred novinárov bez rúška. Označil to "za ľudské pochybenie", za ktoré sa ospravedlnil.

Ľuboša Blahu ani Mariána Kotlebu poslanci opäť nezvolili za šéfov parlamentných výborov. V tajnom hlasovaní ani jeden z nich nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Voľba sa bude opakovať.

Polícia opäť zadržala youtubera Rudolfa Vaského. Nerešpektoval totiž rozhodnutie súdu, podľa ktorého mal zákaz uverejňovať videá.

Odporúčanie

Príbeh o mladej Ester, ktorá sa rozhodla opustiť ultraortodoxnú komunitu chasidských židov v newyorskej štvrti Williamsburg, zachytáva netflixový seriál Unorthodox. A keďže nechcem hodnotiť náboženské rituály ani kultúrne špecifiká jednotlivých skupín ľudí, poviem iba to, že tento príbeh je veľmi silný, symbolický a najmä potrebný.

