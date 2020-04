V Bratislave začali variť pre seniorov, Matovič chce vypnúť krajinu (foto)

Slovensko eviduje 400 infikovaných, pribudlo 37 nových prípadov.

1. apr 2020 o 17:46 TASR, Stanislava Ivánková

Dôchodcovia by mali chodiť von iba nakúpiť jedlo či vybrať lieky v lekárni. (Zdroj: SME - MARKO ERD)

BRATISLAVA. Mestská časť Staré mesto v Bratislave spustila projekt Staromestské seniorské menu. Reaguje tým na aktuálnu situáciu okolo šírenia nového koronavírusu a na potrebu zásobovania obyvateľov potravinami.

Na stredoškolských internátoch Medická 2 v Košiciach umiestnili približne 200 repatriantov, ktorí sa vrátili z Veľkej Británie a musia byť povinne umiestnení do karantény.

Premiér Igor Matovič predstavil návrh na "vypnutie Slovenska" počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa podľa neho znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie.

Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.