Chýba nám kaviareň aj otvorené obchody. Slováci sú zatiaľ trpezliví (prieskum)

BRATISLAVA. Čoraz menej ľudí verí, že Slovensko zvládne prekonať koronavírusovú krízu do niekoľkých týždňov.

Odhady verejnosti, že budeme potrebovať nie týždne, ale mesiace, tak čoraz viac kopírujú predpoklady analytikov štátneho Inštitútu zdravotnej politiky, ktorí vrchol v počte chorých posúvajú doprostred leta.

Nielen hroziace prepúšťania, v lepšom prípade znižovanie platov, ale najmä obavy z ochorenia na Covid-19 zhoršujú podľa prieskumu agentúry Ipsos vnímanie blízkej budúcnosti medzi ľuďmi.

Väčšine Slovákov (92 %) je zrejmé, že opatrenia, ktorými štát bojuje proti epidémii koronavírusu, budú mať výrazný vplyv na hospodárstvo krajiny. Polovica si už teraz môže dovoliť míňať menej než predtým a očakáva aj stratu zamestnania.

Napriek tomu u nás takmer nie sú ľudia, ktorí by drastické opatrenia neschvaľovali. Za potrebné ich považuje 94 percent opýtaných.

Prieskum Ipsosu totiž odhalil, že 82 percent z nás sa obáva, že by sa koronavírusom mohli nakaziť.

Polovica sa bojí o prácu, prepúšťanie sa len rozbieha

Od zatvorenia väčšiny obchodov uplynie ešte len prvý mesiac, no 68 percent živnostníkov už teraz hovorí o znížení životnej úrovne ich domácností.

Ekonomické obavy Slovákov podľa prieskumu agentúry Ipsos (zdroj: Miroslav Mezei)

Optimizmus sa bude zrejme ešte väčšmi vytrácať s rastúcou nezamestnanosťou.

Zatiaľ má reálnu obavu o stratu práce podľa agentúry Ipsos 46 percent ľudí, predpoklady ekonómov ich vyhliadky zrejme ešte zhoršia.

Ešte pred dvoma týždňami Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadovala, že sa "nepredpokladá výrazný vplyv na nárast nezamestnanosti". Dnes to už podľa jej predsedu Ivana Šramka neplatí.

"Vzhľadom na to, ako sa situácia vyvíja a ako je nepredvídateľná, už by sme to takto nenapísali. Dnes sa zvyšovanie počtu ľudí bez práce stáva pravdepodobným," tvrdí Šramko.

Počas finančnej a hospodárskej krízy pred desiatimi rokmi stratilo len v roku 2009 prácu 90-tisíc ľudí, čo bol historicky rekordný prepad. Od trvania súčasných opatrení bude závisieť, koľko ľudí by vírusová kríza mohla pripraviť o prácu teraz.

"Práve kríza z rokov 2008 a 2009 nám ukázala, že tie veľké firmy dokážu reagovať bez toho, aby prepúšťali, ak kríza netrvá príliš dlho," predpokladá Šramko z rozpočtovej rady.

Napriek tomu ohlásilo hromadné prepúšťanie za marec desasť firiem, ktoré spolu rušia 1685 pracovných miest.

Okrem už medializovaného prepúšťania vyše 900 zamestnancov výrobcu nábytku Decodom, končí aj dvesto ľudí u výrobcu kufrov a kabeliek v Košickom kraji a 283 miest je spolu v ohrození u dvoch firiem vyrábajúcich dielce pre motorové vozidlá. Ústredie práce mená firiem nezverejnilo.

"Do evidencie nezamestnaných za minulý mesiac pribudnú aj klienti, ktorí sa vrátili zo zahraničia," tvrdí Mária Hrehová z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Matovič je negativista

Epidémia zasiahla Slovensko práve v čase striedania vlád a tak sa Ipsos pozrel aj na to, ako im občania pri riešení koronakrízy dôverujú.

Dosluhujúci kabinet Petra Pellegriniho sa v prvých dňoch zameral najmä na uzatváranie škôl či obchodov, rušenie verejných podujatí a obmedzenie mobility. Dôveru týmto riešeniam vyslovilo 71 percent ľudí.

Ktorej vláde ľudia pri riešení koronakrízy viac dôverujú podľa prieskumu agentúry Ipsos (zdroj: Miroslav Mezei)

Nová vláda Igora Matoviča (OĽaNO) sa už zamerala aj na podporu ekonomiky, podnikateľov a zamestnancov. Pri jej krokoch jej však podľa agentúry Ipsos vyjadrilo podporu iba 57 percent opýtaných.

Skôr než s prijatými opatreniami to podľa politológa Jozefa Lenča súvisí so spôsobom, akým ich komunikujú verejnosti.

"Kým Pellegrini vystupoval tak, že ľudí upokojoval, hovoril, že to zvládneme, Matovič skôr straší, hovorí, že vypne ekonomiku a je kritický k predchodcom," tvrdí Lenč. "Skrátka je negativistický," dodáva.

Peter Pellegrini vytváral dojem, že má všetko pod kontrolou, súhlasí politológ Pavol Baboš.

"Igor Matovič je naďalej nekompromisný, keď hovorí, že ľuďom treba vždy povedať pravdu vrátane negatívnych správ," vyzdvihuje rozdiely vo vnímaní oboch premiérov.

Zatiaľ čo Pellegrini podľa prieskumu dokázal presvedčiť dve tretiny priaznivcov vlády Igora Matoviča, súčasný premiér už takú vysokú dôveru u fanúšikov Pellegriniho kabinetu nemá, keď oslovil len polovicu z nich.

Chýbajú nám kaviarne aj nakupovanie

Za dva týždne sa výrazne zmenilo vnímanie nosenia rúšok. Kým na začiatku pandémie ho akceptovalo iba 12 percent obyvateľov Slovenska, v súčasnosti je to o 74 percent viac.

Čo ľudia robia, aby sa podľa prieskumu agentúry Ipsos nenakazili. (zdroj: Miroslav Mezei)

"Nárast na 86 percent je prirodzený, keďže aktuálny prieskum už zahŕňa obdobie, v ktorom je nosenie rúška mimo domova povinné," vysvetľuje Roman Pudmarčík z prieskumnej agentúry.

Čo ľuďom počas opatrení chýba podľa prieskumu agentúry Ipsos (zdroj: Miroslav Mezei)

Napriek tomu budú rúška prvé, ktorých sa ľudia po prekonaní krízy zbavia.

"Najviac sa teším, keď nebudem musieť mať rúško, aby som mohla chodiť von, normálne fungovať," potvrdzuje trend Lenka z Bratislavy a tak ako ona chce urobiť 64 percent oslovených v reprezentatívnom prieskume.

"Ježiš, že si sadnem do kaviarničky, dám si cigaretku a kávičku. Na to sa najviac teším," s úsmevom v očiach vysvetľuje s rúškom na tvári Bratislavčanka Nadežda Staruchová a patrí medzi 29 percent ďalších, ktorým podľa prieskumu chýba to isté.

Po zrušení opatrení sa väčšina teší na stretnutia s priateľmi (62 %) a rodinou (61 %), ale aj na obnovené školy (26 %).