Minúta po minúte: Z USA hlásia najviac obetí na svete za jeden deň

Na Slovensku máme celkovo 426 prípadov nákazy koronavírusom.

3. apr 2020 o 5:50 (aktualizované 3. apr 2020 o 8:32)

Pandémiu koronavírusu sledujeme minútu po minúte:

8:30 Veľká Británia v súvislosti s očakávaným nárastom počtu nakazených postaví viaceré poľné nemocnice. Tie postavia v Bristole na západe krajiny a v meste Harrogate na severe. Hospitalizovať tam bude možné 1500 pacientov. Podobné, ale 4000-lôžkové zariadenie by mali otvoriť v Londýne.

8:07 Svetový potravinový program OSN očakáva, že v dôsledku pandémie sa v niektorých oblastiach sveta ešte viac prehĺbi potravinová kríza >>>>

7:59 Zvierací miláčik nemôže ísť do karanténneho zariadenia štátu. Žiadne z týchto zariadení nie je určené pre zvieratá, informuje o tom ministerstvo vnútra na sociálnej sieti.

7:40 Nemecká sieť supermarketov Aldi posiela do Talianska špeciálne vlaky, aby zabezpečila, že Nemecko bude mať dostatok cestovín počas pandémie.

Do krajiny už priviezli viac ako 200 ton cestovín. "Viacero špeciálnych vlakov už z Talianska do Norimbergu v rámci prvej zásielky priviezlo viac ako 60-tisíc balení cestovín v tvare vretienok (fusilli), viac ako 75-tisíc balení penne a viac ako štvrť milióna balení špagiet," uvádza sa vo vyhlásení.

7:00 Dve veľké výletné lode s desiatkami pasažierov nakazenými koronavírusom zakotvili v meste Fort Lauderdale na Floride.

6:57 V pevninskej Číne pribudlo 31 nových potvrdených prípadov nákazy a štyri ďalšie úmrtia. S výnimkou dvoch boli všetky nové prípady zistené u ľudí, ktorí sa do Číny vrátili z cudziny.

Úrady začali zverejňovať aj počty pacientov, ktorí nejavia príznaky ochorenia. Vo štvrtok zaznamenali 60 nových asymptomatických prípadov. V stredu ich bolo 55, v utorok 130.

6:40 Americké ministerstvo obrany zbavilo kapitána Bretta Croziera velenia nad lietadlovou loďou USS Theodore Roosevelt za nezvládnutie komunikácie v súvislosti s koronavírusom na palube.

Podľa úradujúceho ministra námorníctva Thomasa Modlyho Crozier nekonal správne, keď zaslal veleniu emocionálny list, ktorý opisuje hrozbu prepuknutia nákazy medzi takmer 5000 námorníkmi na lodi.

Modly povedal, že na lodi zaznamenali dosiaľ 114 prípadov nákazy, žiadny však nie je závažný. Crozier podľa neho zveličoval závažnosť situácie, keď tvrdil, že námorníci bez urýchlenej pomoci zahynú.

Na archívnej snímke z 13. apríla 2018 americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt (CVN-71) sa plaví vo vodách neďaleko Manily. (zdroj: TASR/AP)

6:30 Nový koronavírus si v USA vyžiadal za posledných 24 hodín 1169 mŕtvych. Ukazujú údaje Univerzity Johna Hopkinsa.

Podľa agentúry AFP ide o dosiaľ najvyšší počet obetí za jeden deň spomedzi všetkých krajín sveta od začiatku globálnej pandémie.

6:25 Starosta New Yorku Bill de Blasio vyzval obyvateľov mesta, aby si zakrývali svoje tváre, keď sú vonku.

"Môže to byť šál. Mohlo by to byť niečo, čo si vytvoríte doma. Môže to byť šatka," povedal starosta novinárom.

6:20 Severná Kórea nemá žiadny prípad nákazy novým typom koronavírusu, vyhlásil vysokopostavený predstaviteľ zdravotníctva v KĽDR, a to napriek hromadiacim sa pochybnostiam zahraničia v čase, keď počet infikovaných dosiahol celosvetovo číslo milión.

Americký armádny veliteľ v Južnej Kórei generál Robert Abrams vyhlásil, že tvrdenie Pchjongjangu je "lživé".

6:12 Dobrá správa prišla z Česka. Z ochorenia COVID-19 sa úspešne zotavila žena vo veku 96 rokov. "Medzi vyliečenými je pacientka z Prahy vo veku 96 rokov! Som za to veľmi rád," napísal minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

V krajine sa už celkom z ochorenia zotavilo 67 ľudí, 44 ich zomrelo. Drvivá väčšina obetí mala viac ako 60 rokov.

6:08 Prezident Donald Trump absolvoval v Bielom dome svoj druhý test na prítomnosť nového koronavírusu - a bol negatívny.

6:05 Portugalský parlament schválil predĺženie výnimočného stavu do 17. apríla. "Ak v nasledujúcich týždňoch vynaložíme veľké úsilie, skôr začneme vidieť svetlo na konci tunela," verí premiér António Costa.

