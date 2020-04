Na ministerstve kultúry by mal pôsobiť len jeden štátny tajomník

Ministerka ešte nie je rozhodnutá, kto bude tajomníkom.

2. apr 2020 o 17:46 TASR

BRATISLAVA. Na ministerstve kultúry by mal pôsobiť len jeden štátny tajomník. Pre TASR to vo štvrtok počas prerušeného rokovania vlády naznačila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).

Priznala, že o konkrétnom mene ešte nie je stopercentne rozhodnuté. Mal by to byť ale kandidát, ktorého navrhne ona sama.

"Bude to do veľkej miery môj výber, no budem samozrejme rada, keď sa s týmto výberom stotožnia aj koaliční partneri OĽaNO," uviedla.

Súvisiaci článok Kritizovala Laššákovú. Ministerkou kultúry bude Natália Milanová Čítajte

Súčasná situácia, ktorá ochromuje kultúru a umelecké aktivity, vytvára riziko aj pre veľké investičné projekty, ktoré boli na tento rok naplánované, resp. malo sa v nich pokračovať, napríklad obnova hradu Krásna Hôrka či rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG).

"Bolo to predmetom debát, ale podľa mojich informácií by nemali byť tieto investičné projekty ohrozené, práce na Krásnej Hôrke i SNG pokračujú," uviedla ministerka.

V dôsledku šírenia nového koronavírusu sa však bude musieť odložiť vyhlásenie výberového konania na nového generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. "Budeme musieť počkať, kým sa situácia zlepší," potvrdila ministerka.

Milanovej predchodkyňa Ľubica Laššáková (Smer) prenechala vypísanie výberového konania na generálneho riaditeľa SND na nové vedenie rezortu. Vedením divadla je poverený šéf činohry Peter Kováč.