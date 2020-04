Právnik: Bez výnimiek by bol zákaz pohybu protiústavný

Opatrenia musia byť primerané.

6. apr 2020 o 15:17 Michal Katuška

BRATISLAVA. Od stredy do pondelka budúceho týždňa čaká ľudí na Slovensku taký zásah do práv, aký od roku 1990 nezažili. Na veľkonočné sviatky má byť zakázaný voľný pohyb osôb. Cieľom je, aby sa zásadne nezvýšil počet infikovaných koronavírusom.

"Bojíme sa, že by sme mohli škrtnúť zápalkou, ak by sme takéto rozhodnutie neprijali," komentoval v nedeľu premiér Igor Matovič (OĽaNO) obavy z nárastu počtu chorých, ak by sa ľudia počas sviatkov navštevovali.

Ani v núdzovom stave však vláda nemôže práva obmedziť bezbreho. Zákon o bezpečnosti štátu v čase núdzového stavu umožňuje obmedziť pohyb ľudí len "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas".

Ak sa vám mapa nezobrazuje správne, kliknite sem.

"Veľmi závisí od výnimiek, pre ktoré zákaz pohybu nebude platiť," vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) už v nedeľu naznačil, že ľudia by mali môcť cestovať do práce a naspäť, na nákup, k lekárovi, pohybovať sa v rámci okresu v prírode, ísť na pohreb príbuzného a vypomôcť susedom.

"To sú práve tie výnimky, ktoré zabezpečujú, aby zásah do práv nebol neprimerane veľký," hovorí ústavný právnik Bujňák.

To, že ľudia budú môcť ísť do prírody len vo svojom okrese, je podľa právnika príkladom primeraného opatrenia. Prípadný zákaz pohybu na úrovni ulice či mesta by takým nebol, prirovnáva Bujňák.

Zákaz pohybu pre celé Slovensko nie je problém