O opatreniach cez veľkonočné sviatky rozhodne vláda v nedeľu

V piatok to oznámil premiér Igor Matovič.

3. apr 2020 o 21:00 TASR

BRATISLAVA. O tom, aké opatrenia príjme vláda SR v súvislosti s novým koronavírusom k veľkonočným sviatkom, sa rozhodne v nedeľu popoludní.

V piatok to oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Matovič sa obáva nárastu infikovaných

Premiér na nedeľu zvolá stretnutie s odborníkmi z lekárstva, ktorí majú dať vláde definitívne odporúčanie, ako postupovať v prípade veľkonočných sviatkov.

"Podľa názoru týchto ľudí sa nakoniec definitívne rozhodneme, akým spôsobom pôjdeme," poznamenal Matovič.

Krízový štáb chce podľa Matoviča prijať rozhodnutie zodpovedne.

"Bojíme sa, aby sme nezapálili zápalku, a aby sme sa neposunuli v počte pozitívne testovaných po týchto veľkonočných sviatkoch do takých úrovní, kde by sa nám to vymklo spod kontroly," povedal premiér.

Hygienik: Sviatky sú rizikové

Hlavný hygienik SR Ján Mikas tvrdí, že po epidemiologickej stránke je na tom Slovensko relatívne dobre.

"Veľkonočné sviatky predstavujú určité riziko, kedy by sme mohli o dobrú situáciu, čo sa týka koronavírusu, prísť," uviedol Mikas.

Dodal, že na stretnutí s odborníkmi budú zvážené plusy aj mínusy každého opatrenia, aby sa dobrá epidemiologická situácia v SR udržala čo najdlhšie.