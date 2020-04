Minúta po minúte: Najbližšie týždne budú najťažšie, zomrie mnoho ľudí, tvrdí Trump

Slovensko eviduje 471 nakazených.

5. apr 2020 o 6:05 (aktualizované 5. apr 2020 o 6:11) Jakub Habas, TASR, SITA, ČTK

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

Pandémiu koronavírusu sledujeme minútu po minúte:

05:58 Americký prezident Donald Trump povedal, že by zaviedol clá na ropu zo zahraničia, ak by to bolo nutné pre ochranu domáceho ropného priemyslu.

"Keby som mal uvaliť clo na ropu prichádzajúcu zvonku (...) pre ochranu tisícov a desiatok tisíc zamestnancov v energetike a našich veľkých spoločností, urobím všetko, čo budem musieť urobiť," povedal Trump. Nízke ceny ropy podľa Trumpa "bolestivý dopad na mnoho pracovných miest".

05:56 Počet nakazených v Južnej Kórei sa už 24. deň za sebou pohybuje okolo čísla sto.

Južná Kórea potvrdila 81 nových prípadov koronavírusu, počet infikovaných v krajine stúpol na 10 237. Počet úmrtí vzrástol o šesť na celkovo 183.

05:56 Čína potvrdila v nedeľu 30 nových prípadov koronavírusu. S výnimkou piatich prípadov ide o osoby, ktoré sa vírusom nakazili v zahraničí.

V meste Wu-chan, kde sa pandémia koronavírusu vlani v decembri začala, opäť nepribudli nové prípady nákazy.

05:54 Mexickí výrobcovia tequily plánujú pokračovať v produkcii tohto tradičného alkoholického nápoja napriek reštrikciám, ktoré začali platiť v Mexiku v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Producenti tequily, vyrábanej z rastliny agáve, ubezpečujú, že nebudú nasledovať príklad veľkých pivovarníckych firiem, ktoré sa tento týždeň rozhodli v Mexiku pozastaviť výrobu piva.

05:52 Tuniský parlament udelil premiérovi Fachfáchovi mimoriadne právomoci, aby zintenzívnenil boj proti šíreniu koronavírusu.

Premiér bude môcť dva mesiace vládnuť prostredníctvom dekrétov, ktoré nebude musieť schvaľovať parlament.

05:49 Americký prezident Donald Trump na sobotňajšom brífingu v Bielom dome varoval, že najbližšie týždne budú pre USA zrejme najťažšie.

"Žiaľ, dôjde k mnohým úmrtiam," vyhlásil prezident.

Život v Spojených štátoch sa podľa neho musí čo najskôr vrátiť do bežných koľají. "Musíme našu krajinu opäť otvoriť," uviedol Trump.

V Spojených štátoch potvrdili už viac ako 300-tisíc nákazych koronavírusom a viac ako 8100 úmrtí.