Dobré ráno: S Orbánom sa musí EÚ vysporiadať hneď po víruse

Nie je pravda, že únia v čase pandémie nič nerobí. Robí to, čo sme jej dovolili.

5. apr 2020 o 23:11 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/s26es-d84f4a?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Koronavírus riešia štáty zatiaľ samostatne. Štáty zatvárajú hranice, riešia opatrenia po vlastnej linke, a o únii sa odrazu takmer nehovorí.

Ticho sú aj Spojené štáty, ktoré doteraz boli pri pandémiách lídrom pomoci, výskumu aj diskusií. Zlyhala únia? Aká je jej budúcnosť po korone?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s europoslancom za PS/SPOLU Michalom Šimečkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Najväčšie ohnisko koronavírusu je v Bratislave. Minister zdravotníctva Krajčí hovorí, že sa štát musí opatreniami zamerať najmä na hlavné mesto. Magistrát už zverejnil tri scenáre pre Bratislavu, s ktorými ráta.

Od dnes od siedmej hodiny ráno platia nové opatrenia – každý kto vstúpi na Slovensko po siedmej, musí ísť do štátnej karantény povinne. Nariadenie platí až do odvolania.

V osade v Jarovniciach urobili 49 testov na koronavírus. Všetky boli negatívne. Testovali sa primárne ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia. 50 ľudí sa testovalo preto, že viac štát nemal kapacít. V Jarovniciach žije viac ako 6 tisíc Rómov.

Nového šéfa vojenského spravodajstva predstaví minister obrany Naď po tom, čo dostane previerku. Trvať to môže niekoľko mesiacov. Dovtedy je riadením vojenskej tajnej služby poverený Juraj Štefanka, prvý zástupca riaditeľa.

Automobila Kia dnes opäť spúšťa výrobu. Bude to v dvojzmennej prevádzke, výrobu obnovia za prísnych hygienických opatrení.

Odporúčanie

Tento týždeň zomrel legendárny Bill Withers. Soulová legenda zomrela vo veku 81 rokov na problémy so srdcom. The Atlantic spomína na jeho život, aj výnimočnú kariéru. A takto na začiatok týždňa sa určite hodí pustiť si aj jeden z jeho najväčších hitov Lean on me.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.