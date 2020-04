Študenti Univerzity Komenského sa po Veľkej noci môžu odhlásiť z internátov

Tým, ktorí sa nemôžu z internátu odsťahovať, zostanú veci v izbách.

6. apr 2020 o 16:38 TASR

BRATISLAVA. Študenti Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa budú môcť z internátov odubytovať po veľkonočných sviatkoch.

Odubytovanie sa uskutoční na najväčšej slovenskej univerzite podľa presného časového harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení.

Informovala o tom vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy UK Martina Mášiková.

Nevyzdvihnuté veci zostanú na izbách

Univerzita umožní študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu z internátu odsťahovať, aby si svoje veci nechali v izbe.

V tom prípade im aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok. Rektor UK Marek Števček uviedol, že univerzita berie situáciu "mimoriadne vážne a zodpovedne".

Vyzdvihovanie vecí v prísnom režime

Pripomenul, že spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave 8. marca rozhodli o prerušení prezenčnej výučby, následne aj uzavreli internáty.

"V súčasnosti prednášky aj skúšanie pokračujú dištančne. Mnohí naši študenti si však v izbách nechali študijné materiály či podklady k diplomovým prácam alebo budú chcieť po úspešných štátniciach nastúpiť do práce, preto im umožníme v prísnom režime mimoriadnych hygienických opatrení vyzdvihnúť si svoje osobné veci," povedal rektor.

Harmonogram odubytovania zabezpečí, aby každý deň na internáty prišiel len limitovaný počet študentov a počet ľudí neprekročil koncentráciu jedného človeka na 25 štvorcových metrov.

Študenti môžu vstúpiť len v rúškach a rukaviciach, v prípade potreby bude dostupná dezinfekcia. Vstup do areálu nebude umožnený osobám s príznakmi respiračného ochorenia.

Čestné vyhlásenie

Každá osoba je podľa UK povinná pri vstupe do areálu odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým deklaruje, že nemá vedomosť, že by v posledných 14 dňoch prišla do kontaktu s osobou, u ktorej je podozrenie na ochorenie COVID-19. Všetky povrchy budú internáty pravidelne dezinfikovať.

"Keďže sme najväčšou slovenskou univerzitou a naši študenti pochádzajú z celého Slovenska a z 87 krajín sveta, verím, že naša rýchla reakcia a pohotové opatrenia začiatkom marca prispeli k redukovaniu šírenia nákazy. V súčasnosti pracujeme dištančne, v čoraz viac odboroch sa nám už darí zabezpečovať prednášky a cvičenia plnohodnotne na diaľku," poznamenal Števček.

Ako doplnil, pod heslom "Univerzita koná" sa rozbehlo množstvo aktivít zameraných na pomoc v prvej línii.