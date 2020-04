Obmedzenie pohybu počas Veľkej noci má výnimky

Opatrenia budú trvať päť dní.

6. apr 2020 o 20:39 Michal Katuška

BRATISLAVA. Štát dočasne zavádza najprísnejšie opatrenia od potvrdenia prvého prípadu koronavírusu na Slovensku. Od stredy do pondelka budúceho týždňa zásadne obmedzuje pohyb ľudí.

Opatrenie má zamedziť rozšíreniu koronavírusu počas Veľkonočných sviatkov.

"Ak by sme teraz povolili, mohli by sme všetko pokaziť, " tvrdí premiér Igor Matovič (OĽaNO), podľa ktorého by následky bolo vidieť o niekoľko týždňov po sviatkoch.

Obmedzenie pohybu má výnimky

Od polnoci z utorka na stredu budú môcť spolu tráviť čas len ľudia, ktorí žijú v spoločnej domácnosti.

Výnimky pre zákaz vychádzania budú platiť pre dochádzanie do práce a naspäť.

Ľudia tiež budú môcť zájsť na nákup potravín a drogérie, môžu si natankovať palivo do áut a kúpiť si krmivo pre zvieratá.

Povolená bude aj cesta za lekárom, vrátane sprievodu s blízkym. Vláda tiež umožnila návštevu prírody v rámci jedného okresu.

V prípade Bratislavy a Košíc výnimky platia pre celé územie mesta, keďže obe metropoly pozostávajú z viacerých okresov.

Policajtom bude pomáhať trojnásobne viac vojakov, než doteraz. Vláda vyčlenila 1500 príslušníkov armády, doteraz ich pomáhalo 500.

Počas sviatkov budú dočasné rozšírenie núdzového stavu po celom Slovensku kontrolovať v spoločných hliadkach.

Pokuta za nedodržanie nových opatrení je vyše 1500 eur. V praxi bude kontrola vyzerať tak, že policajti dajú ľuďom vypĺňať dotazníky, a až neskôr vyhodnotia, či ich cesta autom bola opodstatnená.

Niektorí ministri boli proti

S nasadením polície a vojakov, aby opatrenia kontrolovali, nesúhlasila cez víkend podpredsedníčka vlády a strany Za ľudí, Veronika Remišová.

"Považujem za chybu používať nástroje represie a nasadzovať na ľudí políciu a armádu. Armáda v uliciach je posledná možnosť," napísala v nedeľu večer Remišová na facebooku.

Premiér Matovič pripustil, že zo zavedením prísnych opatrení nesúhlasila vláda jednomyseľne. Ktorí ministri z ktorých strán boli proti však odmietol spresniť.

Dočasné obnovenie hraničných kontrol

Mimoriadne opatrenia vlády na obdobie sviatkov sa dotkne aj priechodov cez hranice. Štát od stredy do piatka budúceho týždňa obnovuje kontroly s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou a Poľskom. Na územie Slovenska sa bude možné dostať len cez niektoré priechody.

V prípade hraníc s Rakúskou republikou sú to priechody Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica), Bratislava – Jarovce - Kittsee (stará cesta), Bratislava – Petržalka – Berg, Moravský Svätý Ján - Hohenau.

V prípade hraníc s Maďarskom ide o priechody Bratislava-Čunovo – Rajka (diaľnica), Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján, Kráľ – Bánréve, Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17), Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4), Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný priechod).

Na vstup z Českej republiky bude možné použiť priechody Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Horné Srnie – Brumov-Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Lysá pod Makytou – Střelná, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Brodské – Břeclav (diaľnica), Holíč – Hodonín, Skalica – Sudoměřice (nová cesta).

Na vstup z Poľskej republiky sú v danom období určené priechody Trstená – Chyžné a Vyšný Komárnik - Barwinek.

V prípade vzdušných hraníc ide o letiská v Bratislave, Košiciach, Poprade, Piešťanoch, Sliači, Žiline, Prievidzi, Nitre a Jasnej.

Pre zmiernenie dosahov koronakrízy na životnú úroveň obyvateľov vláda schválila ďalšie ekonomické opatrenia. Zavádza možnosť odkladu splátok pri úveroch až do obdobia 9 mesiacov.

Požiadať oň budú môcť okrem fyzických osôb aj malé firmy a SZČO.

Po skončení odkladu splátok „každý občan a SZČO si môže presunúť tieto odložené splátky na záver splatného obdobia,“ vysvetľoval ešte v piatok minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Druhou možnosťou je navýšenie mesačných splátok tak, aby sa neposúval konečný dátum splatenia úveru. Ľudia budú môcť oba varianty aj kombinovať.

Požiadať o odklad splátok bude možné požiadať počas celej dĺžky trvania krízy s rovnakými podmienkami. Opatrenia musí ešte schváliť parlament.

Neskôr by sa možnosť odkladu splátok mala týkať aj lízingu. Definitívne o tom zatiaľ vláda nerozhodla.

Aké opatrenia zatiaľ platia?

Začiatkom minulého týždňa mohli otvoriť ďalšie obchody, no za sprísnených hygienických podmienok.

Do prevádzok naraz púšťajú len obmedzený počet zákazníkov.

Vnútri ich nesmie byť viac, než jeden človek na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.

Musia mať dezinfikované ruky alebo rukavice a prekrytú tvár rúškom alebo inou textíliou.

Od deviatej do dvanástej predpoludním môžu nakupovať len starší ako 65 rokov.

Otvorili očné optiky, leasingové služby, STK a emisie, Servis výpočtovej techniky, advokátske a notárske kancelárie, kľúčové služby, zberné dvory, metrový textil a galantérie, servisy a predaj bicyklov, záhradkárske potreby, predajne so stavebninami, inštalačným materiálom, predajne farby a laky a železiarstva.

Všetci, čo sa vracajú na Slovensko, musia povinne absolvovať dvojtýždňovú karanténu v štátnych ubytovniach.

Kabinet Igora Matoviča tiež predĺžil zákaz verejných podujatí, zatvorenie škôl, hraníc pre cudzincov, medzinárodnú dopravu okrem zásobovania, teda opatrenia schválené predošlou vládou Petra Pellegriniho (Smer).

Vláda zároveň predstavila sedem ekonomických opatrení s názvom Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO.

Zamestnancom zo zatvorených prevádzok štát preplatí štyri pätiny hrubej mzdy. Peniaze dostanú aj firmy a živnostníci, ktorým zásadne klesli tržby.

Štát predĺžil mimoriadnu OČR do krízy, zaručil u bánk za úvery pre firmy a odloží platby odvodov a preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb. Započítať bude možné aj doteraz neuplatnenú stratu.