Všetko učivo sa prebrať nestihne, na žiakov netreba mať nerealistické očakávania

Štátny pedagogický ústav pripravuje odporúčania v oblasti obsahu vzdelávania.

7. apr 2020 o 9:42 TASR

BRATISLAVA. Štátny pedagogický ústav a rezort školstva po Veľkej noci zverejnia, na ktoré vzdelávacie oblasti a obsah by sa mali školy podľa ročníkov prioritne zamerať a aká by mala byť priemerná, respektíve maximálna týždenná hodinová záťaž žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelávania.

Uviedla to Miroslava Hapalová, ktorá je poverená riadením ŠPÚ.

"V súčasnej situácii je nevyhnutné odpútať sa od predstavy, že počas vyučovania na diaľku sa dá prebrať všetko učivo, ktoré sme si naplánovali. Preto pripravujeme odporúčania v oblasti obsahu vzdelávania," poznamenala Hapalová.

Ako zdôraznila, "nemali by sme mať nerealistické očakávania na žiakov a ich rodiny. Mnohí rodičia aj teraz pracujú alebo nemajú potrebné zručnosti na to, aby so svojimi deťmi preberali všetko učivo."

Portál Učíme na diaľku, ktorý pripravil rezort školstva v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami v situácii, keď sú školy zatvorené, prejde pod ústav.

Jeho obsah bude naďalej pripravovaný v spolupráci s mimovládnymi organizáciami.

Stránka je určená na pomoc pri domácom vzdelávaní nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a rodičov. Slúži aj ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.

Hapalová uviedla, že aktuálna situácia predstavuje aj veľkú príležitosť. "Mnohé z tých vecí, ktoré bude treba akútne zaviesť, môžu byť aj pozitívnou zmenou do budúcnosti a udržateľnou zmenou, ktorá naše školstvo posunie smerom k lepšiemu," dodala Hapalová.

Všetky školy a školského zariadenia sú zatvorené až do odvolania a výučba sa realizuje na diaľku. Dôvodom je zabránenie šíreniu nového koronavírusu.