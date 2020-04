Čo sa môže a čo nie počas Veľkej noci. Otázky a odpovede

Na niektoré otázky kompetentné orgány ešte nevedia odpovedať.

7. apr 2020 o 19:32 Michal Katuška, Ján Krempaský

BRATISLAVA. Od stredy do pondelka počas veľkonočných sviatkov budú môcť ľudia na Slovensku vyjsť zo svojich obydlí len vo výnimočných prípadoch. Oficiálne budú môcť ísť len do práce, na nákup, k lekárovi, do prírody vo svojom okrese, pomôcť susedovi, blízkej osobe alebo ísť na jej pohreb.

Opatrenie nariadila vláda, aby sviatky neprispeli k tomu, že sa bude šíriť koronavírus.

V pondelok zdravotníci potvrdili ďalších 47 prípadov nakazenia ochorením Covid-19, celkovo je vírusom infikovaných 581 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti ležia deviati, z nich šiesti na umelej pľúcnej ventilácii.

Vyliečilo sa už 13 ľudí, dvaja ľudia ochoreniu podľahli. Celkovo doteraz na Slovensku urobili 17 693 testov.

Výnimky na pohyb mimo obydlia, ktoré schválila vláda, vyvolávajú mnohé otázky. Denník SME sa pokúsil odpovedať na viaceré z nich. Na niektoré však kompetentné orgány nepoznajú odpoveď.

Polícia upozorňuje, že človeka, ktorý opustí bydlisko, môže skontrolovať. Musí mať preto pri sebe občiansky preukaz. Okrem neho by mal mať aj doklady, ktoré preukážu opodstatnenosť jeho cesty. Napríklad potvrdenie od zamestnávateľa.

Kontroly budú najmä na hraniciach okresov. Policajti s vojakmi budú na diaľniciach a cestách prvej a druhej triedy.

Ak sa niekto pokúsi oklamať hliadku, polícia dokáže "spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou videozáznamu z palubných kamier systému Soitron a sankcia ho neminie," píše na sociálnej sieti.

Otázky, ktoré vyvolávajú výnimky zo zákazu pohybu mimo svojho bydliska a odpovede na tie, ktoré štát dokázal zodpovedať:

Je možné ísť do obchodu alebo natankovať z jedného okresu do druhého?