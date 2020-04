Fico spochybňuje zákaz vychádzania, kritizuje aj vojakov v uliciach

Šéf Smeru by radšej ľuďom viac vysvetľoval riziká.

7. apr 2020 o 16:13 SITA

BRATISLAVA. Namiesto vládneho zákazu vychádzania ľudí počas veľkonočných sviatkov by Smer-sociálna demokracia viac komunikoval a upozorňoval na riziká spojené so šírením koronavírusu.

Vyhlásil to šéf Smeru Robert Fico v reakcii na rozhodnutie vlády o rozšírení núdzového stavu.

Fico by radšej viac upozorňoval na riziká

„Neviem, či to, čo s takým mocenským pátosom vláda oznámila, splní svoj efekt. Keby sme boli my vo vláde, viac by sme upozorňovali verejnosť, viac by sme komunikovali,“ povedal Fico.

Šéf Smeru si nevie celkom predstaviť, čo sa bude diať od utorkovej polnoci.

„Keď nepreukážete legitímny dôvod na opustenie Bratislavy, tak vás nepustia von?“ spýtal sa. Podľa neho je nezmysel, ak sú vedľa seba dve dediny z odlišných okresov, tak nemôže občan prekročiť hranicu okresu.



„Išiel by som do veľkej kampane, ľuďom by som vysvetľoval, dávajte si pozor,“ poznamenal.

Podľa neho občanom nikto nezakáže návštevu rodiny počas veľkonočných sviatkov.

„Každý bude vymýšľať, ako tieto zákazy obchádzať. To je zbytočné, mocenské, agresívne gesto,“ komentoval rozhodnutie vlády s tým, že keby bol Smer vo vláde, tak by napríklad neposlali vojakov do ulíc.

Prísnejšie pravidlá cez Veľkú noc

Sloboda pohybu a pobytu sa podľa včerajšieho rozhodnutia vlády obmedzí od 8. apríla 2020 od 00.00 h do 13. apríla 2020 23.59 h. Toto obmedzenie sa podľa premiéra Igora Matoviča nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti.

Netýka sa tiež cesty za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb. Ide napríklad o nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt.



Do obmedzenia nespadá ani cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu v rámci územia okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Občania takisto môžu cestovať do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným.



Povolený bude aj pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta. Občania tiež môžu absolvovať cesty na pohreb blízkej osoby.

Cestovať môžu aj za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc opäť v rámci územia mesta.

Bude však platiť zákaz zhromažďovať sa s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.