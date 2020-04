Od stredy bude možné prekročiť slovenské hranice iba na niektorých priechodoch

Za prekročenie hranice inými priechodmi hrozí pokuta.

7. apr 2020 o 17:05 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Od stredy 8. apríla do 17. apríla bude možné prekročiť vnútorné slovenské hranice iba na vybraných hraničných priechodoch. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Ak sa Slováci budú snažiť prekročiť hranice inými hraničnými priechodmi, môže im byť udelená pokuta do výšky 300 eur.

Ak Slováci budú chcieť vycestovať do Rakúska, môžu tak urobiť cez priechody Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica), Bratislava – Jarovce - Kittsee (stará cesta), Bratislava – Petržalka – Berg a Moravský Svätý Ján - Hohenau.

V prípade Maďarska ide o priechody Bratislava Čunovo – Rajka (diaľnica), Medveďov – Vámosszabadi, Komárno – Komárom, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat, Šiatorská Bukovinka – Salgótarján, Kráľ – Bánréve, Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17), Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4) a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný prechod).

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Na Slovensku pribudlo 47 nakazených, vyliečilo sa ďalších päť ľudí Čítajte

Do Česka sa dá cestovať prostredníctvom priechodov Svrčinovec – Mosty u Jablunkova, Makov – Bílá-Bumbálka, Horné Srnie – Brumov-Bylnice, Drietoma – Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové – Strání, Lysá pod Makytou – Střelná, Vrbovce – Velká nad Veličkou, Brodské – Břeclav (diaľnica), Holíč – Hodonín a Skalica – Sudoměřice (nová cesta).



S Poľskom sú otvorené dva hraničné priechody: Trstená – Chyžné a Vyšný Komárnik - Barwinek.



Ako uviedol Slivka, ak osoba prekročí vnútornú hranicu Slovenskej republiky na iných miestach, dopúšťa sa priestupku. Za ten je možné uložiť pokutu do 300 eur a v blokovom konaní do 165 eur.



Prezídium Policajného zboru tiež upozorňuje, že všetky medzinárodné letiská sú uzavreté a v prevádzke je len Cargo.