Platia obmedzenia pohybu, za porušenie hrozí pokuta

Na dodržiavanie zákazu budú dozerať aj vojaci.

8. apr 2020 o 6:11 SITA

BRATISLAVA. Od prvej minúty 8. apríla platí na Slovensku obmedzenie pohybu občanov. Voľne sa môžu v uliciach pohybovať iba ľudia, ktorí idú do práce alebo z nej, do zdravotníckeho zariadenia či na pohreb blízkej osoby.

Pohyb ostatných je povolený výlučne v rámci svojho okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta, pokiaľ pôjdu na nákup alebo zabezpečiť starostlivosť o deti či blízke na pomoc odkázané osoby, na vychádzku so psom, tankovať, pomôcť susedovi alebo obstarať nevyhnutné základné životné potreby pre iného.

V rámci svojho okresu môžu ľudia ísť aj do prírody. Tieto pravidlá platia do polnoci 13. apríla. O opatreniach rozhodla vláda na svojom rokovaní v pondelok 6. apríla.

V uliciach budú stovky vojakov

Na dodržiavanie dočasného nariadenia o obmedzení pohybu občanov počas veľkonočných sviatkov budú dozerať policajné hliadky spolu s vojakmi. Vláda na to vyčlenila 1 500 príslušníkov Ozbrojených síl.

Ľudia sa tak musia pripraviť, že pri prejazde jednotlivými okresmi autom, bicyklom alebo chôdzou budú musieť polícii vyplniť dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi, ako aj s účelom presunu.

To, či uviedli pravdivé informácie budú vyhodnocovať priebežne, napríklad aj počas návratu kontrolovaných do okresu, kde bývajú.

„Každý bude preto musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu, toho policajt vráti naspäť. Inak mu bude uložená sankcia,“ dodal hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly polícia odporúča hodnoverne preukázať účel presunu z okresu do okresu.

Napríklad potvrdením od zamestnávateľa, pracovnou zmluvou, živnostenským listom, súdnym rozhodnutím o starostlivosti o dieťa, pokladničným blokom z nákupu pri ceste naspäť do okresu, potvrdením o neodkladnom výkone živnosti alebo podnikania, dokladom o objednávke výkonu prác a podobne.

Ľudí skontrolujú aj opakovane

V prípade porušenia nariadenia štátu o obmedzeniach pohybu hrozí pokuta do výšky 1 659 eur. Za nenosenie rúška zase policajt môže vyrubiť pokutu 1 000 eur.

Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách aj vo vozidlách, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy.

Ak budú vodiči prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budú musieť podrobiť opakovane, s čím budú spojené značné zdržania na komunikáciách.

„Preto naozaj necestujte medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné,“ vyzvala polícia ľudí na svojom profile na sociálnej sieti.

Občianku treba mať so sebou

Všetky osoby, a to aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek obmedzenia pohybu, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať policajnej hliadke občianskym preukazom. Preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti.

„Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou videozáznamu z palubných kamier systému Soitron a sankcia ho neminie,“ upozorňuje polícia.



Každý policajt bude na mieste vyhodnocovať každú situáciu individuálne a jeho pokyn bude záväzný.

V prípade nedodržania opatrení alebo klamstva môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu.

Polícia však zároveň dodáva, že nebudú robiť ľuďom problémy, ak si pôjdu napríklad do druhého okresu nakúpiť, lebo tam to budú mať bližšie. Tiež v prípade, že pri vychádzke so psom v lese prekročia hranicu okresu.

Kamionisti majú výnimku

Všeobecnú výnimku z pravidiel na dni 10., 12. a 13. apríla udelili pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenska.

Polícia chce týmto opatrením znížiť koncentráciu vodičov nákladných vozidiel na odpočívadlách alebo odstavných plochách a zabezpečiť plynulý tranzit cez územie krajiny.

Policajtom však naďalej ostáva oprávnenie zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky vyžiada.



Obmedzenia, ktoré nariadila vláda, súvisa so šírením koronavírusu. Do pondelka 6. apríla evidovalo Slovensko celkovo 581 prípadov ochorenia Covid-19.

Okrem zákazu vychádzania počas veľkonočných sviatkov sú od 16. marca zatvorené školy, maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami.

Každú nedeľu sú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá.

Dôchodcovia majú na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00 a zaviedla sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.